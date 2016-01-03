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Копатель Бездонной Ямы 3D (Мод, Много денег)

Копатель Бездонной Ямы 3D (Мод, Много денег) 0.0.10

Раскройте тайны подземелий: окунитесь в мир сокровищ и приключений
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Версия:
0.0.10
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
La Bues
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

В Копатель Бездонной Ямы 3D вы отправляетесь в захватывающее путешествие прямо на заднем дворе, вооружившись лопатой и жаждой открытий. Каждый ваш удар по земле превращает обычный участок в мир бесконечных возможностей, где под слоем земли могут скрываться как сверкающие драгоценности, так и древние реликвии, забытые временем. Игра предлагает уникальный геймплей, в котором вы не просто копаете ямы, а раскрываете тайны прошлого, собираете редкие сокровища и пополняете свою коллекцию удивительных находок.


Погружение в подземный мир здесь — это больше, чем просто механика рытья: это настоящее приключение, где каждый уровень приносит новые загадки и неожиданные сюрпризы. От обнаружения редких артефактов до сбора забавных безделушек — всё это подпитывает ваше желание копать глубже и исследовать неизведанное. Копатель Бездонной Ямы 3D дарит вам шанс испытать адреналин от поиска скрытых богатств, где каждая полная лопата становится ключом к новой истории, открывая перед вами удивительный мир, наполненный тайнами и чудесами.


Информация о модах

Много денег


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 Теги темы: Много денег

Скачать Копатель Бездонной Ямы 3D (Мод, Много денег) v0.0.10 MOD APK

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