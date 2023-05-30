Описание

Погрузитесь в мир сельского хозяйства и превратитесь в великого фермера. В игре Farming Simulator 23 вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает сельское хозяйство, и взойти на вершину этой отрасли. Оденьте на себя потертые сапоги современного земледельца и возглавьте виртуальное сельское хозяйство, управляя более чем сотней аутентичных машин от всемирно известных производителей, таких как Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многие другие.





В вашем распоряжении будет широкий спектр сельскохозяйственных машин и оборудования, с помощью которых вы сможете осуществлять разнообразные фермерские задания. Занимайтесь посевом и уборкой урожая, разводите скот и заботьтесь о животных, производите молоко и многое другое. Разнообразьте свою деятельность, участвуя в различных аспектах сельского хозяйства и создавая процветающий фермерский бизнес.



