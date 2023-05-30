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Farming Simulator 23 (Мод, Бесплатные покупки)

Farming Simulator 23 (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.0.23 - Google

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Версия:
0.0.0.23 - Google
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
GIANTS Software
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
33 551
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в мир сельского хозяйства и превратитесь в великого фермера. В игре Farming Simulator 23 вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает сельское хозяйство, и взойти на вершину этой отрасли. Оденьте на себя потертые сапоги современного земледельца и возглавьте виртуальное сельское хозяйство, управляя более чем сотней аутентичных машин от всемирно известных производителей, таких как Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra и многие другие.


В вашем распоряжении будет широкий спектр сельскохозяйственных машин и оборудования, с помощью которых вы сможете осуществлять разнообразные фермерские задания. Занимайтесь посевом и уборкой урожая, разводите скот и заботьтесь о животных, производите молоко и многое другое. Разнообразьте свою деятельность, участвуя в различных аспектах сельского хозяйства и создавая процветающий фермерский бизнес.



Информация о модах
  • Цена покупки игровых транспортных средств составляет «0».
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 Теги темы: фермы, Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Farming Simulator 23 (Мод, Бесплатные покупки) v0.0.0.23 - Google MOD APK

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Много денег 1.1 Гб Много денег (Ссылка 2) 1.1 Гб
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Отзывы о Farming Simulator 23 (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (3)
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Алекс
Алекс 8 ноября 2023 13:21
[email protected]

Алекс,
Игра хорошая но управление не удобное




Игра хорошая но управление не удобное
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2023 00:46
Саня,
Возможно не совместимо с устройством :(
0
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Саня
Саня 30 мая 2023 21:58
А можно ли исправить вылеты сворачивание ??? Пожалуйста
+5
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