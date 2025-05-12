Описание

Добро пожаловать в мир Chocofactory - вершины симуляторов приготовления шоколада! Присоединяйтесь к нам в этом фантастическом приключении и порадуйте свои вкусовые рецепторы. Вам предстоит стать мастером конвейера по сборке шоколадных изделий и создавать разнообразные сладости для пекарни. На вашей задаче будет быстро передвигаться между пекарнями, собирая порции вкуснейших угощений и доставляя их на кассу. Чем больше сладостей вы соберете, тем больше опыта и уровней вы получите. Это позволит вам создавать еще более вкусные лакомства и увеличивать свои доходы.





В Chocofactory вас ожидает не только утоление аппетита, но и веселое времяпровождение. Погрузитесь в процесс создания шоколадных шедевров, исследуйте различные рецепты, экспериментируйте с ингредиентами и декором. Улучшайте свои навыки и станьте настоящим мастером шоколадного искусства. Приготовьтесь к сладкому вызову в Chocofactory! Заводите новых клиентов, собирайте свою сладкую коллекцию и прокладывайте путь к успеху в мире шоколадного бизнеса. Вас ждут невероятные вкусовые комбинации, уникальные рецепты и радость от создания великолепных шоколадных изделий. Погрузитесь в мир, где удовлетворение ваших вкусовых предпочтений сочетается с захватывающим геймплеем. Будьте готовы к приключению, где каждый шаг приводит к созданию более вкусных шоколадных шедевров и увеличению вашей славы.







