android-1.ru / Игры / Симуляторы / Chocofactory (Мод, Много денег)
Chocofactory (Мод, Много денег)

Chocofactory (Мод, Много денег) 0.3.8

0
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.3.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
428
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир Chocofactory - вершины симуляторов приготовления шоколада! Присоединяйтесь к нам в этом фантастическом приключении и порадуйте свои вкусовые рецепторы. Вам предстоит стать мастером конвейера по сборке шоколадных изделий и создавать разнообразные сладости для пекарни. На вашей задаче будет быстро передвигаться между пекарнями, собирая порции вкуснейших угощений и доставляя их на кассу. Чем больше сладостей вы соберете, тем больше опыта и уровней вы получите. Это позволит вам создавать еще более вкусные лакомства и увеличивать свои доходы.


В Chocofactory вас ожидает не только утоление аппетита, но и веселое времяпровождение. Погрузитесь в процесс создания шоколадных шедевров, исследуйте различные рецепты, экспериментируйте с ингредиентами и декором. Улучшайте свои навыки и станьте настоящим мастером шоколадного искусства. Приготовьтесь к сладкому вызову в Chocofactory! Заводите новых клиентов, собирайте свою сладкую коллекцию и прокладывайте путь к успеху в мире шоколадного бизнеса. Вас ждут невероятные вкусовые комбинации, уникальные рецепты и радость от создания великолепных шоколадных изделий. Погрузитесь в мир, где удовлетворение ваших вкусовых предпочтений сочетается с захватывающим геймплеем. Будьте готовы к приключению, где каждый шаг приводит к созданию более вкусных шоколадных шедевров и увеличению вашей славы.




Информация о модах

Неограниченная валюта

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Chocofactory (Мод, Много денег) v0.3.8 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Chocofactory (Мод, Много денег) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Evacuation Service 3D (Мод, Много денег)
Evacuation Service 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.03
Face Chart - Makeup Guru (Полная версия)
Face Chart - Makeup Guru (Полная версия)
Version: 1.0.0
Idle Home (Мод, Много бриллиантов)
Idle Home (Мод, Много бриллиантов)
Version: 2.5.1
The Outlast Trials (Полная версия)
The Outlast Trials (Полная версия)
Version: 4
Wild Horse Riding Sim: Racing (Мод, Много денег)
Wild Horse Riding Sim: Racing (Мод, Много денег)
Version: 1.0
Idle Treadmill 3D (Мод, Много монет)
Idle Treadmill 3D (Мод, Много монет)
Version: 1.7
Angel Fantasia : Idle RPG (Мод меню)
Angel Fantasia : Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.0.051
Makeup, Dress up Makeover ASMR (Полная версия)
Makeup, Dress up Makeover ASMR (Полная версия)
Version: 0.1

Отзывы о Chocofactory (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив