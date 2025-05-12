Chocofactory (Мод, Много денег) 0.3.8
Добро пожаловать в мир Chocofactory - вершины симуляторов приготовления шоколада! Присоединяйтесь к нам в этом фантастическом приключении и порадуйте свои вкусовые рецепторы. Вам предстоит стать мастером конвейера по сборке шоколадных изделий и создавать разнообразные сладости для пекарни. На вашей задаче будет быстро передвигаться между пекарнями, собирая порции вкуснейших угощений и доставляя их на кассу. Чем больше сладостей вы соберете, тем больше опыта и уровней вы получите. Это позволит вам создавать еще более вкусные лакомства и увеличивать свои доходы.
В Chocofactory вас ожидает не только утоление аппетита, но и веселое времяпровождение. Погрузитесь в процесс создания шоколадных шедевров, исследуйте различные рецепты, экспериментируйте с ингредиентами и декором. Улучшайте свои навыки и станьте настоящим мастером шоколадного искусства. Приготовьтесь к сладкому вызову в Chocofactory! Заводите новых клиентов, собирайте свою сладкую коллекцию и прокладывайте путь к успеху в мире шоколадного бизнеса. Вас ждут невероятные вкусовые комбинации, уникальные рецепты и радость от создания великолепных шоколадных изделий. Погрузитесь в мир, где удовлетворение ваших вкусовых предпочтений сочетается с захватывающим геймплеем. Будьте готовы к приключению, где каждый шаг приводит к созданию более вкусных шоколадных шедевров и увеличению вашей славы.
Неограниченная валюта
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.