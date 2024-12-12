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Seraphim Saga (Мод меню)

Seraphim Saga (Мод меню) 1.5.5

Захватывающее приключение с ангелами и безграничным развитием
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Версия:
1.5.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EOAG Games Co.,Ltd
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
127
Скриншоты
Описание

Seraphim Saga приглашает вас в волшебный мир, где вы воспитываете очаровательного ангела Ноя, который всегда рядом, чтобы поддержать вас. Вместе с ним исследуйте просторы мира, собирайте уникальных питомцев и вступайте в битвы с мощными монстрами. Эта игра дарит истинное удовольствие от прогресса и собирания ценных предметов. Просто охотьтесь и получайте несметные награды, наслаждаясь бесконечным ростом без необходимости постоянных действий.


Наслаждайтесь динамичными боями, впечатляющими навыками и кастомизацией персонажей. Улучшайте крылья Ноя, чтобы усилить свои способности, и создавайте уникальные комбинации для максимальной эффективности. Погрузитесь в великолепную атмосферу и настройте своего героя с помощью множества скинов, создавая поистине уникальный стиль. От сражений до персонализации — Seraphim Saga подарит вам незабываемое приключение!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Seraphim Saga (Мод меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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