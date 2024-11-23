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Vampire Legacy. City Builder (Мод меню)

Vampire Legacy. City Builder (Мод меню) 1.0.13

Постройте мир, где вампиры и люди могут сосуществовать
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Версия:
1.0.13
Требования:
Android 9
Разработчик:
Crazy Panda FZCO
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 432 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16
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Описание

Vampire Legacy: City Builder — это уникальная стратегия, которая переносит вас в мрачный и загадочный мир средневековья, наполненный тайнами и магией. Игра начинается с древнего проклятия, разобщившего вампиров и людей, и теперь именно вы должны объединить эти две расы. Стройте, исследуйте и ведите свой город к процветанию, решая судьбу враждующих народов.


Возьмите на себя роль лидера, управляющего поселением: собирайте ресурсы, возводите здания и развивайте экономику. От маленьких домов до величественных монументов — каждый шаг приближает вас к созданию гармоничного общества. Устраивайте праздники, украшайте улицы и следите за настроением жителей, чтобы обеспечить счастье и мир в своем городе.


Найдите союзников и раскройте тайны проклятия


Для успешного выполнения миссии вам понадобятся сильные и умные союзники. Отважная вампирша и мудрый ученый-ботаник готовы помочь в борьбе с тёмным проклятием. Вместе с ними вам предстоит пройти через захватывающие испытания, раскрыть секреты прошлого и восстановить баланс в мире.


Vampire Legacy: City Builder предлагает глубокий сюжет, стратегический геймплей и возможность создать уникальный город, где вампиры и люди смогут жить в гармонии. Сможете ли вы стать лидером, способным объединить их и подарить надежду на светлое будущее?


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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Vampire Legacy. City Builder (Мод меню) 432 Мб Ссылка 2 432 Мб

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