Описание

SHINE — это уникальное приключение, которое приглашает вас в мир, где главной темой становится дружба, а основное внимание уделено неспешному созерцанию. Игра предоставляет возможность отвлечься от суеты современной жизни и насладиться магией света и тени в умиротворяющей атмосфере.





На протяжении 40 тщательно созданных уровней вы будете искать потерянных друзей, открывая для себя красочные и эмоциональные миры. Каждое новое открытие станет шагом к глубокому пониманию красоты и спокойствия. SHINE — это игра-событие, где каждый момент наполнен волшебством и новыми впечатлениями.