SHINE — путь света (Мод, Unlocked) 1.90.13
Погружение в мир света, тени и истинной дружбы
Версия:
1.90.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fox & Sheep
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 642 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Описание
SHINE — это уникальное приключение, которое приглашает вас в мир, где главной темой становится дружба, а основное внимание уделено неспешному созерцанию. Игра предоставляет возможность отвлечься от суеты современной жизни и насладиться магией света и тени в умиротворяющей атмосфере.
На протяжении 40 тщательно созданных уровней вы будете искать потерянных друзей, открывая для себя красочные и эмоциональные миры. Каждое новое открытие станет шагом к глубокому пониманию красоты и спокойствия. SHINE — это игра-событие, где каждый момент наполнен волшебством и новыми впечатлениями.
Информация о модах
Разблокированы все DLC
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