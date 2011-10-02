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SHINE — путь света (Мод, Unlocked)

SHINE — путь света (Мод, Unlocked) 1.90.13

Погружение в мир света, тени и истинной дружбы
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Версия:
1.90.13
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Fox & Sheep
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 642 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

SHINE — это уникальное приключение, которое приглашает вас в мир, где главной темой становится дружба, а основное внимание уделено неспешному созерцанию. Игра предоставляет возможность отвлечься от суеты современной жизни и насладиться магией света и тени в умиротворяющей атмосфере.


На протяжении 40 тщательно созданных уровней вы будете искать потерянных друзей, открывая для себя красочные и эмоциональные миры. Каждое новое открытие станет шагом к глубокому пониманию красоты и спокойствия. SHINE — это игра-событие, где каждый момент наполнен волшебством и новыми впечатлениями.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать SHINE — путь света (Мод, Unlocked) 642 Мб Ссылка 2 642 Мб
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