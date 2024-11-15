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Traffic Drifter 2 (Мод, Много денег)

Traffic Drifter 2 (Мод, Много денег) 2.21

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Версия:
2.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
1husk
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
52
Скриншоты
Описание

Traffic Drifter 2 предлагает увлекательный опыт для автолюбителей, сочетая реалистичную физику дрифта и огромный выбор автомобилей. От элегантных спорткаров до мощных суперкаров и классических маслкаров — каждая модель создана с вниманием к деталям, чтобы подарить захватывающее вождение. Разблокируйте новые машины, улучшайте их характеристики и настраивайте внешний вид, превращая каждую поездку в уникальное приключение.


Игра выделяется своей точной симуляцией управления и механики дрифта. Вы ощутите каждую тонкость управления, от крутых поворотов до лавирования в плотном трафике на высокой скорости. Благодаря различным стилям управления для каждой машины, Traffic Drifter 2 бросает вызов вашему мастерству, делая каждую гонку особенной. Погрузитесь в мир скорости и настройки, чтобы испытать настоящий драйв!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Traffic Drifter 2 (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб
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