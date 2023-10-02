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Moto Rider GO: Highway Traffic (Мод, Много денег)

Moto Rider GO: Highway Traffic (Мод, Много денег) 1.92.2

11
3
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
T-Bull
Версия:
1.92.2
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
id приложения:
com.tbegames.and.best_moto_race
Русский язык:
Есть
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
22 164

Вы когда-нибудь получали удовольствие от вождения мощного мотоцикла и бега по длинной дороге на полной скорости? Тогда вы, возможно, захотите сыграть в 3D-симулятор, познакомив вас с Moto Rider GO: Highway Traffic . Это игра-симулятор вождения мотоцикла с бесконечным игровым процессом, бесчисленными локациями, которые нужно исследовать, и множеством достижений, которые нужно разблокировать. Кроме того, игра познакомит вас с многочисленными мотоциклами самых разных конструкций, такими как чоппер, кросс и супербайк. Участвуя в этой игре, единственное, что вам нужно делать, это наслаждаться сценами, созданными с яркой 3D-графикой, и совершать промахи, чтобы разблокировать достижения. 


Все в этой игре построено с использованием реалистичной физической механики, что дает много разных впечатлений от мото. Moto Rider GO представит игрокам бесконечный игровой процесс, в котором игроки могут путешествовать по разным локациям, наслаждаться высокой скоростью и без финиша. С таким игровым процессом игрокам не будет скучно, когда их постоянно будут отвлекать из-за того, что дистанция слишком коротка или их не устраивает. У игроков будет возможность выполнять трюки в поездке, выполнять множество задач, достигать целей и приносить себе привлекательные награды. Конечно, чем дольше бегает игрок, тем выше награда и больше очков. Кроме того, по мере того, как игроки продолжают увеличивать расстояние, в игре будет повышаться плотность трафика, и ИИ начинает двигаться быстрее.



Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Moto Rider GO: Highway Traffic (Мод, Много денег) 1.92.2 взлом

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Скачать Moto Rider GO: Highway Traffic (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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