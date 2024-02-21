City Island 5 - Tycoon Building Simulation Offline предлагает игрокам уникальный опыт городского строительства, который заставляет вас влюбиться в создание и развитие своего города. Присоединяйтесь к огромному сообществу игроков со всего мира, которые разделяют вашу страсть к управлению и проектированию своих городов.





Здесь вы сможете построить свое собственное сообщество с дружелюбными гражданами, обеспечив им дома и предметы первой необходимости. И не забудьте о налогах, которые приносят вам доход при строительстве новых зданий и расширении вашего города. City Island 5 позволяет вам развивать и улучшать свой город, создавая его собственный уникальный стиль и атмосферу. С множеством возможностей и задач, перед вами открываются бесконечные пути для творчества и управления вашим городом.





Присоединитесь к миллионам игроков, уже влюбившихся в ней, и отправьтесь в увлекательное путешествие городского строительства и управления. Не упустите возможность узнать все секреты и хитрости этой захватывающей игры в наших отзывах.