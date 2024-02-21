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City Island 5 - Tycoon Building (Мод, Бесплатные покупки)

City Island 5 - Tycoon Building (Мод, Бесплатные покупки) 4.10.1

13
5
Скачать (120 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Sparkling Society - Build Town City Building Games
Версия:
4.10.1
Категория:
На русском / Симуляторы / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
com.sparklingsociety.cityisland5
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
1
Просмотров:
12 412

City Island 5 - Tycoon Building Simulation Offline предлагает игрокам уникальный опыт городского строительства, который заставляет вас влюбиться в создание и развитие своего города. Присоединяйтесь к огромному сообществу игроков со всего мира, которые разделяют вашу страсть к управлению и проектированию своих городов.


Здесь вы сможете построить свое собственное сообщество с дружелюбными гражданами, обеспечив им дома и предметы первой необходимости. И не забудьте о налогах, которые приносят вам доход при строительстве новых зданий и расширении вашего города. City Island 5 позволяет вам развивать и улучшать свой город, создавая его собственный уникальный стиль и атмосферу. С множеством возможностей и задач, перед вами открываются бесконечные пути для творчества и управления вашим городом.


Присоединитесь к миллионам игроков, уже влюбившихся в ней, и отправьтесь в увлекательное путешествие городского строительства и управления. Не упустите возможность узнать все секреты и хитрости этой захватывающей игры в наших отзывах.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченные деньги
  • Неограниченное золото



 Теги темы: Много денег, Бесплатные покупки

Скачать City Island 5 - Tycoon Building (Мод, Бесплатные покупки) 4.10.1 взлом

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Скачать City Island 5 - Tycoon Building (Мод, Бесплатные покупки)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о City Island 5 - Tycoon Building (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Altik
Altik 12 мая 2023 20:43
Мол не рабочий
-2
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