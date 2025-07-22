Описание

Almost a Hero (Мод, Много денег) - Забавная игра, играйте в ролях 16 неудачников, которые пытаются исправить ситуации, но всё четно. Вас ждут великие дела, приключения, отправляйтесь в опасное путешествие и постарайтесь стать героями. Скорее получится стать мертвецами конечно... Присоединяйся к 15 людям, все они мечтают сделать потрясающие вещи, помоги развивать боевые навыки, изучать магические свитки, как сражаться с противниками. Это кликер игра, выполняй многочисленные задания - Стань почти героем.