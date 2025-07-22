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Almost a Hero (Мод, Много денег)

Almost a Hero (Мод, Много денег) v5.8.6

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Версия:
5.8.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bee Square Games
Категория:
Ролевые / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 822
Описание

Almost a Hero (Мод, Много денег) - Забавная игра, играйте в ролях 16 неудачников, которые пытаются исправить ситуации, но всё четно. Вас ждут великие дела, приключения, отправляйтесь в опасное путешествие и постарайтесь стать героями. Скорее получится стать мертвецами конечно... Присоединяйся к 15 людям, все они мечтают сделать потрясающие вещи, помоги развивать боевые навыки, изучать магические свитки, как сражаться с противниками. Это кликер игра, выполняй многочисленные задания - Стань почти героем.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные ресурсы

МОД 2

  • Деньги растут вместе с расходами


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 Теги темы: Бесплатные покупки, Много денег

Скачать Almost a Hero (Мод, Много денег) v5.8.6 MOD APK

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Скачать Almost a Hero (Мод, Много денег) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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