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Ball Blast (Мод, много монет)

Ball Blast (Мод, много монет) 3.2.1

13
4
Скачать (105 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
3.2.1
Категория:
Без интернета / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
id приложения:
com.nomonkeys.ballblast
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
9 744

Вы управляете пушечным транспортным средством в Ball Blast и пытаетесь взорвать воздушные шары. По мере прохождения этапов игры игроки сталкиваются со все более сложными задачами. Игрок будет управлять пушечной машиной и стрелять по воздушным шарам. Игроки должны отправиться в Ball Blast, чтобы подготовиться к концентрации. Начните вечеринку, выпустив множество воздушных шаров разных размеров. На каждом этапе артиллерийские машины должны ускоряться между контрольными точками. Завершите все раунды с высоким баллом.


Ball Blast (Мод, много монет) - Задача в этой игре при дельно проста, уничтожайте всё что видите из пушки которая у вас будет. Всегда попадайте удачно  получайте возможность улучшать свою установку, повышать точность тем самым + урон орудия. Очень динамичный игровой процесс сможет занять вас на несколько часов.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель заработка денег
  • Всегда отбрасывать
  • Заморозить мод
  • Навязчивая реклама удалена



 Теги темы: Много монет

Скачать Ball Blast (Мод, много монет) 3.2.1 взлом

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MOD V1
105 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
105 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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