Вы управляете пушечным транспортным средством в Ball Blast и пытаетесь взорвать воздушные шары. По мере прохождения этапов игры игроки сталкиваются со все более сложными задачами. Игрок будет управлять пушечной машиной и стрелять по воздушным шарам. Игроки должны отправиться в Ball Blast, чтобы подготовиться к концентрации. Начните вечеринку, выпустив множество воздушных шаров разных размеров. На каждом этапе артиллерийские машины должны ускоряться между контрольными точками. Завершите все раунды с высоким баллом.





Ball Blast (Мод, много монет) - Задача в этой игре при дельно проста, уничтожайте всё что видите из пушки которая у вас будет. Всегда попадайте удачно получайте возможность улучшать свою установку, повышать точность тем самым + урон орудия. Очень динамичный игровой процесс сможет занять вас на несколько часов.