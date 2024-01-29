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Best Fiends (Мод, много денег)

Best Fiends (Мод, много денег) 13.7.1

Множество уровней, захватывающий сюжет и милые персонажи
30
6
Скачать (400 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Seriously Digital Entertainment Ltd.
Версия:
13.7.1
Категория:
Без интернета / На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
id приложения:
com.Seriously.BestFiends
Русский язык:
Есть
Лайков:
30
Комментарии:
6
Просмотров:
33 071

Best Fiends - это захватывающая игра, которая предлагает игрокам полностью погрузиться в свой игровой мир. В этой игре вас ждет очаровательная среда Minutia, заполненная инновационным игровым процессом и привлекательными персонажами. Это приключение обещает быть мирным, но в то же время захватывающим путешествием.


Она предоставляет игрокам возможность исследовать удивительный мир, решать головоломки и бороться с противниками в увлекательных битвах. Игра сочетает в себе элементы головоломок и стратегии, что делает ее интересной и разнообразной.


Если вы ищете игру, которая подарит вам увлекательный опыт и погрузит в мир приключений, "Best Fiends" может стать отличным выбором для вас. Эта игра предлагает множество уровней сложности, захватывающий сюжет и милых персонажей, которые сделают ваше путешествие по Minutia незабываемым.


Скриншоты

Информация о модах
  • Бесконечные деньги

Информация: У вас будет неограниченное количество денег при первом получении вознаграждения.

 

 Теги темы: Много денег

Скачать Best Fiends (Мод, много денег) 13.7.1 взлом

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Скачать Best Fiends (Мод, много денег)
400 Мб
Ссылка 2
400 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Best Fiends (Мод, много денег)


Комментарии (6)
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Нюша
Нюша 9 июня 2023 14:15
Спасибо, сегодня всё нормально.
0
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Нюша
Нюша 8 июня 2023 12:10
Не понятен мод. Золото и энергия убавляются. В прошлой версии было всё хорошо. Спасибо.
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 23 февраля 2023 01:09
Нюша, Здравствуйте, не можем знать, увы
+5
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Нюша
Нюша 22 февраля 2023 08:08
Скажите, пожалуйста, почему не работают тематические соревнования? Спасибо
-4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 февраля 2023 01:17
Нюша, Скоро обновим
-5
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Нюша
Нюша 21 февраля 2023 15:34
Обновите, пожалуйста
+2
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