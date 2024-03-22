android-1.ru / Игры / На русском / Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки)
Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки)

Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.8

21
6
Скачать (164 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
C.C.T Games
Версия:
2.5.8
Категория:
На русском / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 164 Мб
id приложения:
com.merge.elves
Русский язык:
Есть
Лайков:
21
Комментарии:
15
Просмотров:
13 061

Merge Elves - это увлекательная игра, которая переносит игроков в мир фэнтези, где они могут столкнуться с различными сказочными существами, такими как ведьмы и гоблины. Игра предоставляет возможность погрузиться в мистические истории и приключения на загадочном острове.


Главной особенностью Merge Elves является механика слияния объектов. Игроки собирают и объединяют различные элементы, создавая новые предметы и развивая свой игровой мир. Этот аспект игры подразумевает решение головоломок и стратегическое планирование, так как игроки должны выбирать, какие предметы объединять, чтобы достичь желаемых результатов. Остров, на котором разворачиваются события, наполнен загадками и сюрпризами. Игроки могут исследовать его, находить сокровища, выполнять задания и раскрывать тайны.


Графика и дизайн игры оформлены в фэнтезийном стиле, что создает волшебную атмосферу и придает игре уникальный характер. Сказочные персонажи и мир добавляют интересный элемент магии и приключений.


Скриншоты

Информация о модах

Бесплатный шоппинг

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.8 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки) 164 Мб Ссылка 2 164 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dream House Design: Tile Match (Мод, Много денег)
Dream House Design: Tile Match (Мод, Много денег)
Версия: 3.6.6
Rope Hero: Mafia City Wars (Мод, Много денег)
Rope Hero: Mafia City Wars (Мод, Много денег)
Версия: 1.5.9
Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег)
Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.14
Bin The Man: Action Platformer (Мод, Много денег)
Bin The Man: Action Platformer (Мод, Много денег)
Версия: 1.0
Labyrinths of the World 9 f2p (Мод, Много денег)
Labyrinths of the World 9 f2p (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.39
Игровые автоматы VIP Deluxe (Мод меню)
Игровые автоматы VIP Deluxe (Мод меню)
Версия: 1.166
Декор мечты: дизайн дома (Мод, Много денег)
Декор мечты: дизайн дома (Мод, Много денег)
Версия: 1.3.9
Heroes & Spells : The Prelude (Мод, Много денег)
Heroes & Spells : The Prelude (Мод, Много денег)
Версия: 0.1.01

Отзывы о Слияние эльфов (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (15)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Ольга Полякова
Ольга Полякова 15 мая 2024 18:45
Подскажите а мод исправили?
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 14 апреля 2024 05:14
Слушайте ну даже не смешно уже. Мод не работает. Зачем выкладывать игру с нерабочим модом. Вообще тогда уберите мод если нет нормального рабочего мода.
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 28 марта 2024 19:01
Всё равно игра вылетает при попытке купить что либо
+1
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 23 марта 2024 04:42
При нажатии на любую покупку в банке игра вылетает, так что мод не рабочий.
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 22 марта 2024 04:30
Игра то скачалась но мод как не работал так и не работает.
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 18 марта 2024 19:30
Мод косячный,игра не устанавливается ни по первой ссылке ни по второй.
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 11 марта 2024 13:44
Я думала что игра не устанавливается именно на мой телефон,но она ни на какой не устанавливается. Всё таки это игра глючит. Что-то второй раз подряд мод косячит.
+1
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 29 февраля 2024 19:01
Я столько времени ждала этого обновления но игра не устанавливается ни по первой ссылке ни по второй.Да ещё на двух разных ссылках мигабайты разные качаются.
0
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 15 января 2024 00:29
Ольга Полякова,
Будет обновление, постараемся скоро обновить!
0
Ответить
Ольга Полякова
Ольга Полякова 14 января 2024 04:12
Пусть исправят мод пожалуйста, невозможно что-то покупать.Игра сразу вылетает при попытке что-то купить за реальные деньги.
+1
Ответить
1 2