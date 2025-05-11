Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег) 1.0.19
Cooking Universal - это увлекательная игра, в которой вы сможете окунуться в мир кулинарии и стать великим шеф-поваром. Здесь вас ждет множество возможностей приготовить разнообразные вкусные блюда из разных кулинарных традиций мира.
Игра предоставляет вам широкий выбор кулинарных шедевров, которые вы сможете приготовить, начиная с простых рецептов и постепенно переходя к более сложным. В процессе игры вы будете открывать новые испытания и контент, создавая великолепные блюда и наслаждаясь кулинарной лихорадкой.
Cooking Universal также предоставляет вам возможность исследовать разные виды кухонных принадлежностей и украшений, чтобы сделать вашу кухню уникальной и стильной. Весь этот опыт позволяет вам полностью погрузиться в мир готовки и насладиться процессом создания вкусных блюд.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.