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Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег)

Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег) 1.0.19

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Версия:
1.0.19
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
TAAP GAME STUDIO
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 120
Скриншоты
Описание

Cooking Universal - это увлекательная игра, в которой вы сможете окунуться в мир кулинарии и стать великим шеф-поваром. Здесь вас ждет множество возможностей приготовить разнообразные вкусные блюда из разных кулинарных традиций мира.


Игра предоставляет вам широкий выбор кулинарных шедевров, которые вы сможете приготовить, начиная с простых рецептов и постепенно переходя к более сложным. В процессе игры вы будете открывать новые испытания и контент, создавая великолепные блюда и наслаждаясь кулинарной лихорадкой.


Cooking Universal также предоставляет вам возможность исследовать разные виды кухонных принадлежностей и украшений, чтобы сделать вашу кухню уникальной и стильной. Весь этот опыт позволяет вам полностью погрузиться в мир готовки и насладиться процессом создания вкусных блюд.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Кулинарные игры
Кулинарные игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег) v1.0.19 MOD APK

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Скачать Cooking Universal -Chef’s Game (Мод, Много денег) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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