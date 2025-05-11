Описание

Cooking Universal - это увлекательная игра, в которой вы сможете окунуться в мир кулинарии и стать великим шеф-поваром. Здесь вас ждет множество возможностей приготовить разнообразные вкусные блюда из разных кулинарных традиций мира.





Игра предоставляет вам широкий выбор кулинарных шедевров, которые вы сможете приготовить, начиная с простых рецептов и постепенно переходя к более сложным. В процессе игры вы будете открывать новые испытания и контент, создавая великолепные блюда и наслаждаясь кулинарной лихорадкой.





Cooking Universal также предоставляет вам возможность исследовать разные виды кухонных принадлежностей и украшений, чтобы сделать вашу кухню уникальной и стильной. Весь этот опыт позволяет вам полностью погрузиться в мир готовки и насладиться процессом создания вкусных блюд.