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Tiles Match 3D - Happy Trips (Мод, Много монет)

Tiles Match 3D - Happy Trips (Мод, Много монет) 1.1.16

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
WingsMob
Версия:
1.1.16
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.wingsmob.kidspiano.music.tiles
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
429

Tiles Match 3D – Happy Trips предлагает уникальное сочетание расслабляющих приключений и увлекательных головоломок «три в ряд». Эта игра станет вашим виртуальным путешествием по самым живописным уголкам планеты, где каждая локация – это новая серия головоломок, способная протестировать вашу логику и стратегическое мышление. Присоединяйтесь к миллионам пользователей, которые уже оценили прекрасное сочетание интеллектуальной нагрузки и возможности отдохнуть от повседневной суеты.


Секрет популярности Tiles Match 3D – Happy Trips заключается в том, что игра постоянно предлагает что-то новое и интересное. Благодаря тысячам уникально разработанных уровней, каждый из которых становится все более сложным и интересным, игроки неизменно испытывают удовольствие от процесса решения задач. Кроме того, множество бонусов и специальных эффектов делают игровой процесс еще более захватывающим и динамичным.


Приготовьтесь погрузиться в мир, где каждый ход требует умения и предусмотрительности. В Tiles Match 3D – Happy Trips вас ждут часы увлекательного геймплея, который не только поможет расслабиться, но и серьезно потренирует ваш ум. Наслаждайтесь красочной графикой и мелодичным саундтреком, пока вы путешествуете по миру, решая головоломки и открывая новые, удивительные места.


Скриншоты

Информация о модах

1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ПЕСНИ

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

 Теги темы: Много монет

Скачать Tiles Match 3D - Happy Trips (Мод, Много монет) 1.1.16 взлом

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Скачать Tiles Match 3D - Happy Trips (Мод, Много монет) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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