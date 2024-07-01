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Paw Time Corner (Мод, Без рекламы)

Paw Time Corner (Мод, Без рекламы) 1.0.0

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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cute Dream Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Paw Time Corner — казуальное развлечение, в котором игрокам предстоит управлять милым магазинчиком, где работают очаровательные кошки. Ваша задача — развить и улучшить магазин, превратив его в успешное заведение и сделав его имя узнаваемым среди широкой аудитории покупателей.


Весёлый и лёгкий игровой процесс включает в себя множество разнообразных товаров и вариантов их демонстрации. Потешные клиенты, уютные декорации и возможность строительства новых торговых точек добавляют игре интерес и глубину. Постепенно вы будете расширять свой бизнес, открывая новые магазины и привлекая всё больше посетителей.


Paw Time Corner — это игра, которая помогает справиться со всеми видами стрессов благодаря своему увлекательному и расслабляющему геймплею. Огромное разнообразие возможностей, забавные персонажи и успешное развитие бизнеса делают её привлекательной для любого ценителя занимательного времяпрепровождения.


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Скачать Paw Time Corner (Мод, Без рекламы) 87 Мб Ссылка 2 87 Мб

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