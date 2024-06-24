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MOB RUSH (Мод меню)

MOB RUSH (Мод меню) pub_6.1.1586

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Версия:
pub_6.1.1586
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Vizta Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

MOB RUSH — это игра, которая предлагает свежий взгляд на мобильные игры, вдохновленные популярным Legends: Bang Bang. Если вы давно играете в Bang Bang и ищете что-то новое, MOB RUSH станет отличным выбором. В этой игре игрокам предстоит полагаться на навыки своих персонажей для выживания в бесконечных атаках противников, постоянно повышая свой уровень.


Одним из главных привлекательных моментов является наличие всех любимых героев из Legends: Bang Bang. Уникальной особенностью игры является то, что все эти герои представлены в восхитительной форме чиби. Этот стиль придает новый, милый и забавный облик вашим любимым персонажам, делая игру еще более увлекательной.


MOB RUSH предлагает игрокам уникальный геймплей, сочетающий в себе элементы выживания и стратегического боя. Вам предстоит развивать своих героев, улучшать их навыки и сражаться с волнами врагов, используя тактические преимущества каждого героя. Это идеальная возможность испытать знакомых персонажей в новом, динамичном и захватывающем игровом процессе.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель опыта
 Теги темы: Мод меню

Скачать MOB RUSH (Мод меню) pub_6.1.1586 взлом

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Скачать MOB RUSH (Мод меню) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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