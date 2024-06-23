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Fish Clash! - Eat or be eaten (Мод, Без рекламы)

Fish Clash! - Eat or be eaten (Мод, Без рекламы) 1.52

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Версия:
1.52
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nox Interactive Technology Limited
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

Fish Clash! - Eat or be eaten — казуальное развлечение, где игрокам предстоит вырасти из маленькой рыбки в могущественное морское чудовище, способное потягаться с древними титанами океанских глубин. Игроков ждет насыщенный приключениями путь к цели, полный динамичных сражений и увлекательных событий. Симпатичная графика и анимация дополняют интересный геймплей, делая игру еще более привлекательной.


В ней игроки смогут не только развивать свою рыбку, но и заниматься массой сопутствующих действий. Здесь есть возможность выбирать внешний вид своего персонажа, коллекционировать различных обитателей для своего аквариума и исследовать разнообразные подводные миры. Игрокам предстоит проявить смекалку и ловкость, чтобы выжить в суровом подводном мире, где действует правило "съешь или будь съеденным".


Игра радует своим разнообразием и увлекательным геймплеем, что делает ее отличным выбором для любителей казуальных игр. Fish Clash! - Eat or be eaten предлагает уникальное сочетание стратегии, экшена и коллекционирования, что безусловно оставит игроков довольными и вовлеченными в процесс на долгое время.


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Скачать Fish Clash! - Eat or be eaten (Мод, Без рекламы) 1.52 взлом

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Скачать Fish Clash! - Eat or be eaten (Мод, Без рекламы) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

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