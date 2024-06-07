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My Safe Prison: Epic Guardian (Мод, Много денег)

My Safe Prison: Epic Guardian (Мод, Много денег) 2.0

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Версия:
2.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Udo Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6

My Safe Prison: Epic Guardian — это казуальный проект с забавным дизайном, где игроки берут на себя роль управляющего тюрьмой. В этой игре все действия выполняются через деятельность сотрудников исправительного учреждения. Ваши подчиненные будут заниматься конвоированием заключенных, осмотром камер, проверкой качества питания, распределением работ и многими другими задачами.


Каждый заключенный приносит ежедневный доход в казну организации, поэтому ваша задача — найти место для максимального количества персонажей. Это позволит обеспечить финансирование регулярных расходов, а также ремонт и расширение блоков тюрьмы. Стратегическое планирование и эффективное управление ресурсами помогут вам создать успешное и безопасное исправительное учреждение.


My Safe Prison: Epic Guardian предлагает игрокам интересный и разнообразный игровой процесс, включающий в себя элементы управления, планирования и стратегического мышления. Постепенное развитие тюрьмы, взаимодействие с сотрудниками и заключенными, а также решение повседневных задач делают игру увлекательной и насыщенной. Подготовьтесь к веселым и занимательным приключениям в мире управления тюрьмой!


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать My Safe Prison: Epic Guardian (Мод, Много денег) 2.0 взлом

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