My Safe Prison: Epic Guardian — это казуальный проект с забавным дизайном, где игроки берут на себя роль управляющего тюрьмой. В этой игре все действия выполняются через деятельность сотрудников исправительного учреждения. Ваши подчиненные будут заниматься конвоированием заключенных, осмотром камер, проверкой качества питания, распределением работ и многими другими задачами.





Каждый заключенный приносит ежедневный доход в казну организации, поэтому ваша задача — найти место для максимального количества персонажей. Это позволит обеспечить финансирование регулярных расходов, а также ремонт и расширение блоков тюрьмы. Стратегическое планирование и эффективное управление ресурсами помогут вам создать успешное и безопасное исправительное учреждение.





My Safe Prison: Epic Guardian предлагает игрокам интересный и разнообразный игровой процесс, включающий в себя элементы управления, планирования и стратегического мышления. Постепенное развитие тюрьмы, взаимодействие с сотрудниками и заключенными, а также решение повседневных задач делают игру увлекательной и насыщенной. Подготовьтесь к веселым и занимательным приключениям в мире управления тюрьмой!