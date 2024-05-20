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Merge Merge: Garden Design (Мод, Много денег)

Merge Merge: Garden Design (Мод, Много денег) 1.16.0

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Версия:
1.16.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Stand Egg
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 389

Merge Merge: Garden Design - это спокойная и энергичная видеоигра, которая позволяет игрокам окунуться в увлекательный мир садового дизайна. В центре внимания находится главная героиня Эмили, чья история тесно связана с этим прекрасным садом.


Игрокам предстоит раскрыть тайну происхождения Эмили, исследуя различные уровни и собирая разнообразные элементы для развития сада. Чем больше объектов и растений они объединяют и располагают в саду, тем больше они узнают о прошлом Эмили и расширяют свой сад. Сад является центральным местом, где игроки могут использовать свою креативность и дизайнерские навыки, чтобы создать красивые композиции и преобразить пустынные участки в удивительные оазисы. Игра предлагает разнообразные элементы садового декора, цветы и растения, которые можно объединять и улучшать для создания великолепных ансамблей.


Merge Merge: Garden Design также обладает успокаивающей атмосферой, благодаря которой игроки могут расслабиться и насладиться процессом садового дизайна. Захватывающая история о раскрытии тайны Эмили добавляет элемент интриги и мотивации, чтобы продолжать развивать сад и открывать новые главы этой истории.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Merge: Garden Design (Мод, Много денег) 1.16.0 взлом

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Скачать Merge Merge: Garden Design (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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