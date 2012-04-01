Версия:
1.4.9
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
fffungame
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:04
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
33 201
Описание
Arm Wrestling Clicker — веселая и динамичная игра, позволяющая развивать силу, выносливость и мастерство. Соревнуйтесь с различными противниками со всего мира и прокладывайте себе путь, чтобы стать непревзойденным королем армрестлинга! Благодаря простому управлению и интуитивно понятному игровому процессу вы можете легко освоить приемы, необходимые для того, чтобы стать чемпионом в кратчайшие сроки.
Бросьте себе вызов и станьте лучшим! Испытайте свои силы, используйте мощные приемы и разработайте непревзойденную стратегию, чтобы побеждать в каждом поединке по армрестлингу. Наслаждайтесь часами захватывающего геймплея и перехитрите своих противников, чтобы стать бесспорным чемпионом армрестлинга!
Информация о модах
Много денег
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