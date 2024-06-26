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Tanghulu Master - Candy ASMR (Мод, Без рекламы)

Tanghulu Master - Candy ASMR (Мод, Без рекламы) 1.58.0

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Версия:
1.58.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Whoyaho Corp.
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 109 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0

Tanghulu Master - Candy ASMR - милый и забавный казуальный проект, сочетающий кулинарную механику и увлекательный сеттинг. Главная героиня унаследовала семейное дело - небольшую кондитерскую, специализирующуюся на изготовлении танхулу. Родители героини были настоящими мастерами своего ремесла, но с приходом глобализации, сетевых магазинов и точек быстрого питания их бизнес начал терять клиентов и прибыль.


Игрокам предстоит помочь главной героине сохранить семейное заведение и привлечь новых клиентов. Для этого необходимо не только обеспечивать высокое качество продукции, но и создавать уникальные и эксклюзивные сладости, которые будут привлекать внимание и вызывать желание возвращаться за новой порцией. Управление магазином включает в себя множество интересных задач, таких как подбор ингредиентов, улучшение рецептов и обслуживание клиентов.


Помимо управления кондитерской, Tanghulu Master - Candy ASMR предлагает разнообразные мини-игры, которые приносят эстетическое удовольствие и помогают отвлечься от повседневных забот. Красочная графика и расслабляющий геймплей делают этот проект идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться приятным и увлекательным игровым процессом.


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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tanghulu Master - Candy ASMR (Мод, Без рекламы) 1.58.0 взлом

Можно скачать версию "1.56.0", новая версия скоро появится!


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Скачать Tanghulu Master - Candy ASMR (Мод, Без рекламы) 109 Мб Ссылка 2 109 Мб

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