Tanghulu Master - Candy ASMR - милый и забавный казуальный проект, сочетающий кулинарную механику и увлекательный сеттинг. Главная героиня унаследовала семейное дело - небольшую кондитерскую, специализирующуюся на изготовлении танхулу. Родители героини были настоящими мастерами своего ремесла, но с приходом глобализации, сетевых магазинов и точек быстрого питания их бизнес начал терять клиентов и прибыль.





Игрокам предстоит помочь главной героине сохранить семейное заведение и привлечь новых клиентов. Для этого необходимо не только обеспечивать высокое качество продукции, но и создавать уникальные и эксклюзивные сладости, которые будут привлекать внимание и вызывать желание возвращаться за новой порцией. Управление магазином включает в себя множество интересных задач, таких как подбор ингредиентов, улучшение рецептов и обслуживание клиентов.





Помимо управления кондитерской, Tanghulu Master - Candy ASMR предлагает разнообразные мини-игры, которые приносят эстетическое удовольствие и помогают отвлечься от повседневных забот. Красочная графика и расслабляющий геймплей делают этот проект идеальным выбором для тех, кто хочет насладиться приятным и увлекательным игровым процессом.