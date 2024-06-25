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Aurora Hills: Глава 1 (Полная версия)

Aurora Hills: Глава 1 (Полная версия) 1.0.3

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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NovaSoft Interactive
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 560 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9

Aurora Hills: Chapter 1 — квест, выполненный в лучших традициях жанра. Игра предлагает вид от первого лица, мгновенное перемещение между локациями, поиск предметов, различные головоломки, сбор улик и информации, а также множество других классических аспектов, которые не оставят равнодушными поклонников интеллектуальных вызовов.


Главный герой, стремящийся раскрыть тайну таинственных исчезновений в горном городке, отправляется исследовать покинутые дома, в которых когда-то жили испуганные жители. Его ждут свидетельства прошлых лет, странные находки, запутанные механизмы и неожиданные открытия, ведущие к еще более головокружительным тайнам и мистическим событиям.


Каждая новая локация приносит свои уникальные вызовы и загадки, требующие внимательности и логического мышления. Aurora Hills: Chapter 1 создает захватывающую атмосферу, в которой каждый шаг приближает вас к разгадке мистической истории этого таинственного городка.


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