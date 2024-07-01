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От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет)

От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет) 1.1.3

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
mobirix
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 21 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
52

Push Maze Puzzle - это захватывающая головоломка от mobirix, которая представляет собой современное переосмысление классической механики сокобана с качественной графикой и измененным визуальным стилем. В этой игре игроки управляют рабочим-грузчиком, который должен перемещать ящики на указанные в условиях точки.


Как и в классическом сокобане, игроков ожидают уровни с очень ограниченным пространством, множество скрытых ловушек для невнимательных и необходимость продумывать свои действия на множество шагов вперед. Эта игра предлагает увлекательное времяпрепровождение, смешанное с полезным тренировочным эффектом для мозга.


"Push Maze Puzzle" подходит как для тех, кто уже знаком с механикой сокобана, так и для новичков, которые только начинают свой путь в этом жанре. Сложные уровни и разнообразные головоломки обеспечат интерес и вызов даже опытным игрокам, при этом развивая их логическое мышление и стратегическое мышление.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченное количество золотых монет

 Теги темы: Много монет

Скачать От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет) 1.1.3 взлом

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Скачать От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет) 21 Мб Ссылка 2 21 Мб

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Отзывы о От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет)


Комментарии (1)
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Da-da
Da-da 1 час назад
Ого, какая старая игра и ее еще портировали на сенсорные экраны. Блаженство
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