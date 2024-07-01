От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет) 1.1.3
Push Maze Puzzle - это захватывающая головоломка от mobirix, которая представляет собой современное переосмысление классической механики сокобана с качественной графикой и измененным визуальным стилем. В этой игре игроки управляют рабочим-грузчиком, который должен перемещать ящики на указанные в условиях точки.
Как и в классическом сокобане, игроков ожидают уровни с очень ограниченным пространством, множество скрытых ловушек для невнимательных и необходимость продумывать свои действия на множество шагов вперед. Эта игра предлагает увлекательное времяпрепровождение, смешанное с полезным тренировочным эффектом для мозга.
"Push Maze Puzzle" подходит как для тех, кто уже знаком с механикой сокобана, так и для новичков, которые только начинают свой путь в этом жанре. Сложные уровни и разнообразные головоломки обеспечат интерес и вызов даже опытным игрокам, при этом развивая их логическое мышление и стратегическое мышление.
Информация о модах
Неограниченное количество золотых монет
Скачать От себя Лабиринт Головоломка (Мод, Много монет) 1.1.3 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство