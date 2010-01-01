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Katana ZERO NETFLIX (Полная версия)

Katana ZERO NETFLIX (Полная версия) 1.1.10

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Версия:
1.1.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
230
Скриншоты
Описание

Katana ZERO NETFLIX - это захватывающий платформер, который погружает игроков в мир антиутопии, где смерть подстерегает на каждом шагу. В этой игре вы играете роль смертоносного убийцы, владеющего мастерством боя самурая. Сражайтесь с врагами, преодолевайте препятствия и мчитесь сквозь опасные ситуации в поисках выживания.


Основной акцент игры - на быстрых и кровопролитных боях, где каждое решение имеет значение. Вам придется проявить мастерство управления своим персонажем и реагировать молниеносно, чтобы пережить в этом безжалостном мире. "Katana ZERO NETFLIX" предлагает атмосферный геймплей, напряженные сражения и непредсказуемые повороты сюжета, которые оставят вас на грани своих эмоциональных возможностей.


Информация о модах

Полная игра

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Скачать Katana ZERO NETFLIX (Полная версия) 258 Мб Ссылка 2 258 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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