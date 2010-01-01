Версия:
1.1.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 258 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
230
Описание
Katana ZERO NETFLIX - это захватывающий платформер, который погружает игроков в мир антиутопии, где смерть подстерегает на каждом шагу. В этой игре вы играете роль смертоносного убийцы, владеющего мастерством боя самурая. Сражайтесь с врагами, преодолевайте препятствия и мчитесь сквозь опасные ситуации в поисках выживания.
Основной акцент игры - на быстрых и кровопролитных боях, где каждое решение имеет значение. Вам придется проявить мастерство управления своим персонажем и реагировать молниеносно, чтобы пережить в этом безжалостном мире. "Katana ZERO NETFLIX" предлагает атмосферный геймплей, напряженные сражения и непредсказуемые повороты сюжета, которые оставят вас на грани своих эмоциональных возможностей.
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