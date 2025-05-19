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Стрельба из огнестрельного (Мод, Режим бога)

Стрельба из огнестрельного (Мод, Режим бога) 1.32

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Версия:
1.32
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GAME BITE.Inc
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:40
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
480
Скриншоты
Описание

World War Fire Squad Gun Shoot - это игра, в которой игроки сталкиваются с волнами врагов в различных эпических боевых режимах, используя вид от первого лица. Основные режимы боевых сражений предоставляют игрокам возможность проверить свои навыки выживания и сражаться с врагами.


Игра выделяется среди других игр-стрелялок благодаря своим эпическим боевым режимам, которые держат игроков в напряжении. В этих режимах игроки должны справляться с волнами врагов и устоять перед приближающимся огнем. Это создает динамичный и захватывающий игровой опыт.


"World War Fire Squad Gun Shoot" предоставляет игрокам возможность испытать свои навыки стрельбы и выживания в боевых условиях, создавая атмосферу напряжения и динамизма. Если вы любите игры-стрелялки с эпическими боями и волнами врагов, то эта игра может быть интересной для вас.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Тупой враг
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Стрельба из огнестрельного (Мод, Режим бога) v1.32 MOD APK

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Скачать Стрельба из огнестрельного (Мод, Режим бога) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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