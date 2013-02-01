Sonic Prime Dash (Мод, Много денег) 1.9.0
Sonic Prime Dash - это переиздание знаменитого раннера с участием популярного персонажа Соника, известного своей невероятной скоростью. В этой игре игрокам предоставляется возможность управлять не только оригинальным героем, но и его друзьями. Вместе они отправятся в захватывающие миры, исследуют их, раскрывают секреты и собирают кольца, противостоят врагам и сражаются с главным антагонистом.
Чтобы успешно пройти все испытания, вам понадобятся ловкие пальцы, быстрая реакция и умение использовать разнообразные бонусы и уникальные способности своих персонажей. Бросайтесь в вихрь экшена, преодолевайте препятствия, собирайте кольца и сражайтесь с врагами, чтобы достичь победы.
"Sonic Prime Dash" предлагает захватывающий игровой процесс, яркую графику и знакомую вселенную Соника, которая понравится фанатам серии и новичкам. Встаньте на путь приключений вместе с Соником и его друзьями, и переживите невероятные скоростные приключения!
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