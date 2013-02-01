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Sonic Prime Dash (Мод, Много денег)

Sonic Prime Dash (Мод, Много денег) 1.9.0

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Версия:
1.9.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 492

Sonic Prime Dash - это переиздание знаменитого раннера с участием популярного персонажа Соника, известного своей невероятной скоростью. В этой игре игрокам предоставляется возможность управлять не только оригинальным героем, но и его друзьями. Вместе они отправятся в захватывающие миры, исследуют их, раскрывают секреты и собирают кольца, противостоят врагам и сражаются с главным антагонистом.


Чтобы успешно пройти все испытания, вам понадобятся ловкие пальцы, быстрая реакция и умение использовать разнообразные бонусы и уникальные способности своих персонажей. Бросайтесь в вихрь экшена, преодолевайте препятствия, собирайте кольца и сражайтесь с врагами, чтобы достичь победы.


"Sonic Prime Dash" предлагает захватывающий игровой процесс, яркую графику и знакомую вселенную Соника, которая понравится фанатам серии и новичкам. Встаньте на путь приключений вместе с Соником и его друзьями, и переживите невероятные скоростные приключения!


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Информация о модах

Разблокировано, неограниченные деньги 

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