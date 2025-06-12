Space Zombie Shooter (Мод, Много денег) 0.33
История Space Zombie Shooter начинается в бескрайнем космосе, где ваш космический корабль парит среди множества далеких звезд. В этой захватывающей игре вы воплотите в себе профессионального наемника и, вместе со своими союзниками, отправитесь на исследование вселенной. Изначально казалось, что ваше приключение будет спокойным и мирным, но вскоре вы получаете срочное сообщение о неотложной миссии, которую вам предстоит выполнить.
Эта новая задача, которую вам придется осуществить, несет в себе невиданные ранее опасности и вызовы. Вы и ваша команда отправляетесь на путь полон неизвестности, готовые столкнуться с серьезными проблемами и противостоять невиданным угрозам во вселенной.
Space Zombie Shooter обещает захватывающий геймплей, полный экшена и невероятных приключений. Ваша команда должна будет сражаться с жуткими зомби-существами в самых отдаленных уголках космоса, используя все свои профессиональные навыки и современное вооружение. Игра предлагает разнообразные уровни и миссии, которые позволят вам раскрыть тайны вселенной и столкнуться с различными угрозами. Графика и звуковое оформление создают атмосферу напряжения и волнения, делая вас частью этого захватывающего космического приключения.
Готовьтесь к борьбе за выживание в мрачном космосе, где зомби-завоеватели поджидают вас за каждым углом. Покажите всем свою профессиональную храбрость и смелость в Space Zombie Shooter, и докажите, что вы - настоящий наемник, способный справиться с любым вызовом во вселенной.
- Высокий урон
- Неограниченные боеприпасы
Скачать Space Zombie Shooter (Мод, Много денег) v0.33 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.