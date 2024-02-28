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Seafood Inc - Морепродукты (Мод, Бесплатные покупки)

Seafood Inc - Морепродукты (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.9

5
5
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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dovi Games
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 933

Seafood Inc - Tycoon, Idle - это увлекательная кликер-игра, в которой игроки будут управлять компанией по ловле, обработке и продаже морепродуктов. Игра предлагает симпатичный дизайн и захватывающий геймплей.


Вам предстоит начать с небольшой компании и постепенно развивать ее, приобретая специализированные корабли и нанимая профессионалов. Чем больше ресурсов и оборудования вы получите, тем больше продукции сможете производить и продавать на рынке. Однако, чтобы достичь успеха, вам необходимо не только увеличивать производственные мощности, но и улучшать их качество. Покупайте новую технику, создавайте комфортные рабочие места для своих сотрудников, обеспечивайте их повышением квалификации и улучшением условий труда. В результате ваша компания станет эффективнее и выйдет на новые рынки.


Развивая свой бизнес, вы сможете достичь положительных результатов и увеличить свою прибыль. Seafood Inc - Tycoon, Idle предоставляет вам возможность стать настоящим тайкуном морепродуктов и создать процветающую компанию.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1: Бесплатное обновление


MOD V2: Бесплатные покупки

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Seafood Inc - Морепродукты (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.9 взлом

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MOD V2 118 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 118 Мб

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