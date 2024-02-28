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City Smash 2 (Мод, Без перезарядки)

City Smash 2 1.2.8

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Версия:
1.2.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Paradyme Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 155
Скриншоты
Описание

City Smash 2 - это захватывающий развлекательный симулятор, созданный компанией Paradyme Games. Вторая часть игры сохраняет все самые привлекательные элементы оригинала и добавляет ещё больше возможностей и грандиозности.


В этой игре игроки попадут в огромный город, где у них будет широкий выбор различных способов уничтожения окружающей среды. Вы сможете использовать обычные транспортные средства, боевую технику, а также вызывать авиаудары и даже инопланетные корабли, чтобы полностью очистить территорию от всех преград.


Прогрессируя в игре, вы будете сталкиваться с более захватывающими и зрелищными ситуациями, которые не оставят вас равнодушными. Графика и дизайн игры создают реалистичную и деструктивную атмосферу, которая позволит вам полностью погрузиться в процесс и насладиться разрушением городской среды. "City Smash 2" предлагает вам незабываемый опыт разрушения и веселья, который наверняка не даст вам заскучать. Возьмите на себя роль губительного силы природных стихий и уничтожайте всё на своём пути!


Информация о модах

Навыки без перезарядки

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Скачать City Smash 2 (Мод, Без перезарядки) v1.2.8 MOD APK

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Скачать City Smash 2 (Мод, Без перезарядки) 80 Мб Ссылка 2 80 Мб

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