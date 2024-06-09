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Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег)

Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег) 1.5.0

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Sparkling Society
Версия:
1.5.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
id приложения:
com.sparklingsocietyworld.rollercoasterthemeparkbuildingtycoon
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
59

Если вы поклонник создания и управления парками развлечений, Roller Coaster Life Theme Park станет для вас идеальной игрой-симулятором. В этой игре вы возьмете на себя роль начальника парка развлечений, погружаясь в увлекательный процесс создания захватывающего мира для туристов. Проявите свою творческую силу, создавая уникальные аттракционы и обеспечивая посетителям незабываемые впечатления.


Roller Coaster Life Theme Park предлагает игрокам насладиться красивой графикой, которая помогает полностью погрузиться в атмосферу парка развлечений. Игра подходит для любого уголка, предоставляя множество возможностей для творчества и планирования. Создавайте захватывающие горки, карусели и другие аттракционы, а также управляйте всем парком, чтобы обеспечить его успешное функционирование и удовлетворение всех посетителей.


Погрузитесь в мир и испытайте все захватывающие функции, которые предлагает эта игра. Развивайте свой парк, привлекайте новых посетителей и станьте настоящим мастером создания развлекательных пространств. Эта игра-симулятор станет отличным выбором для всех, кто любит управление и креативное проектирование.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченные деньги

2. Неограниченное золото

3. Неограниченное количество ключей

4. Неограниченное количество ресурсов


Примечание. Никогда не уменьшайте количество потраченных средств, сначала нужно достаточно!

 Теги темы: Много денег

Скачать Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег) 1.5.0 взлом

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Скачать Roller Coaster Life Theme Park (Мод, много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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