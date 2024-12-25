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Legend Z Hunter : Idle RPG War (Мод меню)

Legend Z Hunter : Idle RPG War (Мод меню) 1.23

Исследуйте мир в поисках вакцины и стройте команду для выживания
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Версия:
1.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hyper RPG Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
155
Скриншоты
Описание

Legend Z Hunter: Idle RPG War — это очаровательная игра с элементами idle RPG, в которой игроки берут под свой контроль персонажа, пытающегося выжить в мире, охваченном зомби-апокалипсисом. Главная цель — найти вакцину, способную остановить эпидемию, что подразумевает поиск информации о её существовании среди бесчисленных слухов и домыслов.


В этом квесте игрокам предстоит исследовать множество разнообразных локаций, каждая из которых может скрывать ключевые подсказки или быть ловушкой. Для успешного прохождения необходимо строить и укреплять команду поддержки, состоящую из различных персонажей, каждый из которых имеет уникальные способности и навыки, способствующие выживанию в опасном мире.


Одной из ключевых особенностей Legend Z Hunter является система автоматического накопления ресурсов, которая позволяет игрокам сосредоточиться на стратегическом планировании и боевых столкновениях, минимизируя рутину и повторяющиеся действия. Эта функция делает игровой процесс менее утомительным и позволяет наслаждаться приключениями и сражениями, не отвлекаясь на монотонное собирание ресурсов.


Информация о модах
  • Множитель урона
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Legend Z Hunter : Idle RPG War (Мод меню) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

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