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Public Transport Simulator 2 (Мод, unlocked)

Public Transport Simulator 2 (Мод, unlocked) 2.4

Наслаждайтесь реалистичным управлением автобусами в новом симуляторе с живым городом
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Версия:
2.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 207
Скриншоты
Описание

Public Transport Simulator 2 — это продолжение популярного симулятора общественного транспорта, предлагающее новый уровень детализации и реализма. Игрокам предоставляется возможность управлять различными моделями автобусов, погружаясь в атмосферу современных городских улиц с их динамичным движением и живой деятельностью пассажиров.


Вторая часть симулятора отличается качественной графикой и тщательно проработанными деталями, начиная от внутреннего убранства автобусов и заканчивая поведением пассажиров, которые ведут себя как реальные пользователи общественного транспорта. Они садятся, встают, обмениваются репликами, выходят на своих остановках, что создает атмосферу настоящей жизни города.


Автомобильное движение на улицах также стало более реалистичным: игрокам предстоит учитывать поведение других транспортных средств и правила дорожного движения, чтобы успешно выполнять свои обязанности. Это делает игру более сложной и погружающей, позволяя игрокам полностью вжиться в роль водителя общественного транспорта.


Информация о модах

Все автобусы и материалы в игре разблокированы.

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Public Transport Simulator 2 (Мод, unlocked) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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