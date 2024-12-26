Описание

Public Transport Simulator 2 — это продолжение популярного симулятора общественного транспорта, предлагающее новый уровень детализации и реализма. Игрокам предоставляется возможность управлять различными моделями автобусов, погружаясь в атмосферу современных городских улиц с их динамичным движением и живой деятельностью пассажиров.





Вторая часть симулятора отличается качественной графикой и тщательно проработанными деталями, начиная от внутреннего убранства автобусов и заканчивая поведением пассажиров, которые ведут себя как реальные пользователи общественного транспорта. Они садятся, встают, обмениваются репликами, выходят на своих остановках, что создает атмосферу настоящей жизни города.





Автомобильное движение на улицах также стало более реалистичным: игрокам предстоит учитывать поведение других транспортных средств и правила дорожного движения, чтобы успешно выполнять свои обязанности. Это делает игру более сложной и погружающей, позволяя игрокам полностью вжиться в роль водителя общественного транспорта.