android-1.ru / Игры / Симуляторы / Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов)
Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов)

Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов) 1.0.40

Лечите пациентов и выполняйте медицинские задачи
3
3
Скачать (403 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DragonPlus Game Limited
Версия:
1.0.40
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 403 Мб
id приложения:
com.dragonplus.happyhospital
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
7 823

Happy Hospital: Doctor Dash - это захватывающая игра, которая позволяет игрокам взять на себя роль врача и управлять больницей. В этой игре вам предстоит выполнить разнообразные задачи, связанные с лечением пациентов и управлением медицинским учреждением.


Одной из ключевых особенностей игры является возможность самостоятельно принимать решения и выполнять различные задачи, связанные с медицинской практикой. Вы будете спасать жизни, ухаживать за пациентами и обеспечивать им необходимое лечение. Кроме того, игрокам придется управлять финансами больницы и вкладывать средства в улучшение медицинского оборудования и услуг, чтобы обеспечить более высокий уровень ухода за пациентами.


Happy Hospital: Doctor Dash предоставляет игрокам возможность окунуться в захватывающий мир медицинской практики и управления больницей, где каждое ваше действие влияет на жизни пациентов.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченный бриллиант

 Теги темы: Много денег

Скачать Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов) 1.0.40 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов) 403 Мб Ссылка 2 403 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Присоединяйтесь к BLUM и Hamster Kombat сегодня!

Переходите по нашим реферальным ссылкам для эксклюзивных вознаграждений!

Присоединиться к Hamster Kombat Присоединиться к BLUM
Похожие приложения:
Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов)
Adventure Island Merge (Мод, Много алмазов)
Версия: 1.0.46
Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии)
Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии)
Версия: 1.1.37
Cinema Tycoon (Мод, Бесплатные улучшения)
Cinema Tycoon (Мод, Бесплатные улучшения)
Версия: 3.3.3
BloodBox (Мод, Без рекламы)
BloodBox (Мод, Без рекламы)
Версия: 0.7.31
My Sweet Stalker: Sexy Yandere (Мод, Премиум выборы)
My Sweet Stalker: Sexy Yandere (Мод, Премиум выборы)
Версия: 2.1.10
Ultimate Truck Driving Simulat (Мод, Много денег)
Ultimate Truck Driving Simulat (Мод, Много денег)
Версия: 2
My Maid Cafe Romance: Sexy Ani (Мод, Премиум выборы)
My Maid Cafe Romance: Sexy Ani (Мод, Премиум выборы)
Версия: 2.1.10
Idle Vikings Tycoon: Valhalla (Мод, Много медалей)
Idle Vikings Tycoon: Valhalla (Мод, Много медалей)
Версия: 0.3

Отзывы о Happy Hospital: Doctor ASMR (Мод, Много бриллиантов)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив