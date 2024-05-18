Happy Hospital: Doctor Dash - это захватывающая игра, которая позволяет игрокам взять на себя роль врача и управлять больницей. В этой игре вам предстоит выполнить разнообразные задачи, связанные с лечением пациентов и управлением медицинским учреждением.





Одной из ключевых особенностей игры является возможность самостоятельно принимать решения и выполнять различные задачи, связанные с медицинской практикой. Вы будете спасать жизни, ухаживать за пациентами и обеспечивать им необходимое лечение. Кроме того, игрокам придется управлять финансами больницы и вкладывать средства в улучшение медицинского оборудования и услуг, чтобы обеспечить более высокий уровень ухода за пациентами.





Happy Hospital: Doctor Dash предоставляет игрокам возможность окунуться в захватывающий мир медицинской практики и управления больницей, где каждое ваше действие влияет на жизни пациентов.



