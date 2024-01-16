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Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии)

Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии) 1.1.37

Создавайте уникальные блюда, объединяя элементы в кулинарной игре.
18
2
Скачать (195 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Happibits Game
Версия:
1.1.37
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 195 Мб
id приложения:
com.merge.cooking.theme.restaurant.food
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
18
Комментарии:
4
Просмотров:
25 529

Merge Cooking - это увлекательная игра, которая сочетает в себе кулинарный геймплей и элементы слияния. Эта игра обещает вас опьяняющими кулинарными приключениями и захватывающим слиянием различных элементов.


В игре Merge Cooking вас ждет множество захватывающих моментов, а также бесконечное количество контента и действий, чтобы развлекать вас. Вы сможете создавать и улучшать различные кулинарные блюда, объединяя их воедино. Это позволяет вам экспериментировать с рецептами и создавать уникальные кулинарные шедевры.


Кроме того, в игре есть соревновательный элемент, где вы можете соревноваться с другими игроками в выполнении различных задач и получать заслуженные награды за свои усилия. Merge Cooking обещает принести вам удовольствие от готовки и слияния, делая игровой процесс увлекательным и захватывающим.



Скриншоты

Информация о модах

Много бриллиантов

 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии) 1.1.37 взлом

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Скачать Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии) 195 Мб Ссылка 2 195 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Merge Cooking:Theme Restaurant (Мод, Много энергии)


Комментарии (4)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 декабря 2023 00:35
Гость Анна,
скорее всего
+1
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Гость Анна
Гость Анна 15 декабря 2023 21:29
Lensifal,
А если я уже играла в игру с плей маркета, после её удаления и установки вашей игры у меня обнулятся все результаты?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 29 августа 2023 00:08
Имя, вам не нужна игра с гугл плей, удалите плей версию и установите эту
+2
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Имя
Имя 28 августа 2023 20:29
Как установить то? Скачала из гугл плей, установила. Затем мод. А мод не ставиться: жму обновить, а не установлено - конфликтуеи
-1
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