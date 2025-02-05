Описание

Frog Kitchen Tycoon: Idle Venture приглашает вас в удивительное путешествие, где лягушки и кухня создают идеальное сочетание. Исследуйте экзотические уголки мира, открывая рестораны с уникальной атмосферой и тематикой. От оживленных кафе до уютных ресторанчиков — каждый уголок наполнен вкусами и возможностями для создания шедевров.





Приготовьте изысканные блюда, которые порадуют не только ваших гостей, но и ваших забавных лягушек. Развивайте свою кулинарную империю, радуя посетителей и создавая атмосферу радости и уюта. Ваша задача — сделать своих лягушек счастливыми, а кухню — лучшей на планете!