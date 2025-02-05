Frogs Kitchen (Мод меню) 1.4.0
Уникальное кулинарное приключение с очаровательными лягушками
Версия:
1.4.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OUTLOU:D GAMES
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66
Описание
Frog Kitchen Tycoon: Idle Venture приглашает вас в удивительное путешествие, где лягушки и кухня создают идеальное сочетание. Исследуйте экзотические уголки мира, открывая рестораны с уникальной атмосферой и тематикой. От оживленных кафе до уютных ресторанчиков — каждый уголок наполнен вкусами и возможностями для создания шедевров.
Приготовьте изысканные блюда, которые порадуют не только ваших гостей, но и ваших забавных лягушек. Развивайте свою кулинарную империю, радуя посетителей и создавая атмосферу радости и уюта. Ваша задача — сделать своих лягушек счастливыми, а кухню — лучшей на планете!
Информация о модах
- МЕНЮ
- Деньги без уменьшения
- Мгновенное приготовление
- Мгновенная скорость перемещения
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