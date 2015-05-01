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Золотоискатель 3D Симулятор (Мод, Много денег)

Золотоискатель 3D Симулятор (Мод, Много денег) 1.0.2.4

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Версия:
1.0.2.4
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
La Bues
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 691 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
394
Скриншоты
Описание

Золотоискатель 3D Симулятор — это увлекательная песочница, которая позволяет вам стать настоящим золотоискателем. Используйте детектор для поиска руды, откапывайте находки, обрабатывайте золото и продавайте его по текущему курсу. Почините трактор, чтобы открыть новые территории, взрывайте скалы динамитом и ищите кости динозавров для коллекции.


Вас ждёт множество задач: промывка золота, отделение драгоценных камней, плавка слитков с помощью кузнеца, сбор коллекционных монет и поиск редкостей. Расширяйте свои владения, улучшайте оборудование и достигайте новых высот в мире добычи золота. Золотоискатель 3D Симулятор сочетает в себе реалистичность и увлекательный геймплей, позволяя испытать себя в роли профессионального золотоискателя!


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Золотоискатель 3D Симулятор (Мод, Много денег) v1.0.2.4 MOD APK

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Золотоискатель 3D Симулятор (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 23 января 2025 01:36
Чурчхела, Добрый день, обновим как только появится
0
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Чурчхела
Чурчхела 22 января 2025 19:34
Обнова вышла ,обновите 😫🙏🙏💓
Мод суперВышло обновление 2.0.2.4.
Как нужно попросить чтобы вышла обнова
Ну пожалуйстааааЧурчхела, Вообще-то обнова 1.0.2.4.
Но всë равно обновите
+1
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