Описание

Золотоискатель 3D Симулятор — это увлекательная песочница, которая позволяет вам стать настоящим золотоискателем. Используйте детектор для поиска руды, откапывайте находки, обрабатывайте золото и продавайте его по текущему курсу. Почините трактор, чтобы открыть новые территории, взрывайте скалы динамитом и ищите кости динозавров для коллекции.





Вас ждёт множество задач: промывка золота, отделение драгоценных камней, плавка слитков с помощью кузнеца, сбор коллекционных монет и поиск редкостей. Расширяйте свои владения, улучшайте оборудование и достигайте новых высот в мире добычи золота. Золотоискатель 3D Симулятор сочетает в себе реалистичность и увлекательный геймплей, позволяя испытать себя в роли профессионального золотоискателя!