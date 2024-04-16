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Music Wars Rockstar Rapper Sim (Мод, Много кредитов)

Music Wars Rockstar Rapper Sim 1.2.6

Много денег
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Версия:
1.2.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Mx AJ
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 715
Скриншоты
Описание

Music Wars: Rockstar & Rap Sim - это новейшее расширение в серии игр-симуляторов музыкальной индустрии под названием Music Wars, разработанное теми же творческими умами, которые стоят за всеми играми серии Music Wars. Теперь у вас есть возможность пробиться в верхний эшелон и заслужить себе репутацию известного артиста на международной сцене.


Здесь вас ждут захватывающие вызовы и возможности, чтобы проявить свой талант и стать звездой рок-н-ролла или рэпа. От создания своего персонального образа и участия в шоу-бизнесе до записи альбомов и выступления на концертах - вам предстоит пройти путь к славе и признанию.


Соревнуйтесь с другими артистами, работайте с продюсерами, прокачивайте свои навыки и создавайте потрясающие музыкальные треки. Ваша музыкальная карьера находится в ваших руках, и только вы решаете, какой путь выбрать. Будете ли вы следовать традиционным рок-н-ролльным стилям или создадите новые тренды в мире рэпа - выбор за вами.


Готовы ли вы взять на себя вызов и заставить этот бит ударить сильнее? Вступите в мир Music Wars: Rockstar & Rap Sim и покажите миру свою музыкальную страсть и талант. Разжигайте толпы, завоевывайте сердца поклонников и станьте легендой музыкальной индустрии.


Информация о модах

Неограниченная валюта

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 Теги темы: Много денег

Скачать Music Wars Rockstar Rapper Sim (Мод, Много кредитов) v1.2.6 MOD APK

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Скачать Music Wars Rockstar Rapper Sim (Мод, Много кредитов) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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