Описание

Вас привлекли битвы в рыцарских доспехах на кровавой арене, но сейчас настало время вступить в захватывающее новое царство, наполненное ароматом моря и духом плавания. Впервые в легендарной серии "Мечи и Сандалии" вы сможете надеть капитанскую шляпу и отправиться в море приключений и экшена. Добро пожаловать в Swords and Sandals Pirates, последнюю и самую потрясающую часть этой знаменитой игровой серии. Сейчас пришло время поднять паруса на "Веселом Роджере", покорить моря Тритона и претендовать на господство в предстоящей Войне четырех океанов.





Вас ждут эпические сражения, торговля, исследования и множество волнующих заданий в этом новом морском путешествии. Вы сможете собирать команду отважных пиратов, улучшать свой корабль, открывать новые острова и покорять зловещих врагов. Отправьтесь в опасные воды и станьте самым известным капитаном в истории пиратства.





Приветствуют вас в Swords and Sandals Pirates, где вас ждут незабываемые морские приключения и возможность стать величайшим пиратом всех времен. Подготовьтесь к захватывающим схваткам и откройте новую главу в вашей истории пиратства.