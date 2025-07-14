Swords and Sandals Pirates (Мод, Unlocked) v1.4.0
Вас привлекли битвы в рыцарских доспехах на кровавой арене, но сейчас настало время вступить в захватывающее новое царство, наполненное ароматом моря и духом плавания. Впервые в легендарной серии "Мечи и Сандалии" вы сможете надеть капитанскую шляпу и отправиться в море приключений и экшена. Добро пожаловать в Swords and Sandals Pirates, последнюю и самую потрясающую часть этой знаменитой игровой серии. Сейчас пришло время поднять паруса на "Веселом Роджере", покорить моря Тритона и претендовать на господство в предстоящей Войне четырех океанов.
Вас ждут эпические сражения, торговля, исследования и множество волнующих заданий в этом новом морском путешествии. Вы сможете собирать команду отважных пиратов, улучшать свой корабль, открывать новые острова и покорять зловещих врагов. Отправьтесь в опасные воды и станьте самым известным капитаном в истории пиратства.
Приветствуют вас в Swords and Sandals Pirates, где вас ждут незабываемые морские приключения и возможность стать величайшим пиратом всех времен. Подготовьтесь к захватывающим схваткам и откройте новую главу в вашей истории пиратства.
- «УЛЬТРАТУС РЕЖИМ», продаваемый в игре за реальные деньги, разблокирован.
- Если нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ ИГРУ» при входе в игру, можно продолжить с читами на деньги, при переходе на новый профиль запускается без читов, но платные функции разблокируются.
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