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Swords and Sandals Pirates (Мод, Unlocked)

Swords and Sandals Pirates (Мод, Unlocked) v1.4.0

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Версия:
1.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
eGames.com
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Вчера, 22:35
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 183 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
827
Описание

Вас привлекли битвы в рыцарских доспехах на кровавой арене, но сейчас настало время вступить в захватывающее новое царство, наполненное ароматом моря и духом плавания. Впервые в легендарной серии "Мечи и Сандалии" вы сможете надеть капитанскую шляпу и отправиться в море приключений и экшена. Добро пожаловать в Swords and Sandals Pirates, последнюю и самую потрясающую часть этой знаменитой игровой серии. Сейчас пришло время поднять паруса на "Веселом Роджере", покорить моря Тритона и претендовать на господство в предстоящей Войне четырех океанов.


Вас ждут эпические сражения, торговля, исследования и множество волнующих заданий в этом новом морском путешествии. Вы сможете собирать команду отважных пиратов, улучшать свой корабль, открывать новые острова и покорять зловещих врагов. Отправьтесь в опасные воды и станьте самым известным капитаном в истории пиратства.


Приветствуют вас в Swords and Sandals Pirates, где вас ждут незабываемые морские приключения и возможность стать величайшим пиратом всех времен. Подготовьтесь к захватывающим схваткам и откройте новую главу в вашей истории пиратства.


Информация о модах
  • «УЛЬТРАТУС РЕЖИМ», продаваемый в игре за реальные деньги, разблокирован.
  • Если нажать кнопку «ЗАГРУЗИТЬ ИГРУ» при входе в игру, можно продолжить с читами на деньги, при переходе на новый профиль запускается без читов, но платные функции разблокируются.
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Swords and Sandals Pirates (Мод, Unlocked) v1.4.0 MOD APK

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Скачать Swords and Sandals Pirates (Мод, Unlocked) 183 Мб Ссылка 2 183 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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