Swords and Sandals Medieval (Мод, Много денег) v1.10.0
От крестьянина до рыцаря — в бой за славу и честь!
Swords and Sandals Medieval — это новая глава легендарной гладиаторской серии, где арены сменились замками, а сандалии — на стальные сапоги. Теперь ты не просто гладиатор — ты рыцарь, готовый доказать свою доблесть на полях сражений, в турнирах и среди мрачных королевских интриг. Игра переносит любимую механику в атмосферу средневековья: мечи, гербы, броня, дуэли, пьянчужки в тавернах и закованные в латы соперники, которые не дадут тебе пощады.
Ты начинаешь свой путь как простой крестьянин, вооружённый ржавым мечом и мечтой о славе. Выполняй квесты, участвуй в турнирах, сражайся с другими рыцарями и прокачивай своего персонажа, чтобы стать настоящей легендой. Игра предлагает массу приключений, множество экипировки, магические элементы, юмор и узнаваемую боевую систему, за которую фанаты полюбили серию. Swords and Sandals Medieval — это идеальное сочетание ностальгии и свежего фэнтези-вдохновения. Пришло время сразиться за титул великого рыцаря!
- Когда вы входите в игру, нажмите кнопку «Начать игру», войдите в раздел «Загрузить рыцаря» и продолжите работу с любым из сохраненных профилей.
- «Режим Максимуса», который продается в игре за реальные деньги, разблокирован.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Обычные
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Внимание▶
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