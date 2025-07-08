Описание

Swords and Sandals Medieval — это новая глава легендарной гладиаторской серии, где арены сменились замками, а сандалии — на стальные сапоги. Теперь ты не просто гладиатор — ты рыцарь, готовый доказать свою доблесть на полях сражений, в турнирах и среди мрачных королевских интриг. Игра переносит любимую механику в атмосферу средневековья: мечи, гербы, броня, дуэли, пьянчужки в тавернах и закованные в латы соперники, которые не дадут тебе пощады.





Ты начинаешь свой путь как простой крестьянин, вооружённый ржавым мечом и мечтой о славе. Выполняй квесты, участвуй в турнирах, сражайся с другими рыцарями и прокачивай своего персонажа, чтобы стать настоящей легендой. Игра предлагает массу приключений, множество экипировки, магические элементы, юмор и узнаваемую боевую систему, за которую фанаты полюбили серию. Swords and Sandals Medieval — это идеальное сочетание ностальгии и свежего фэнтези-вдохновения. Пришло время сразиться за титул великого рыцаря!