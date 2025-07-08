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Swords and Sandals Medieval (Мод, Много денег)

Swords and Sandals Medieval (Мод, Много денег) v1.10.0

От крестьянина до рыцаря — в бой за славу и честь!

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Версия:
1.10.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
eGames.com
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:46
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 547
Описание

Swords and Sandals Medieval — это новая глава легендарной гладиаторской серии, где арены сменились замками, а сандалии — на стальные сапоги. Теперь ты не просто гладиатор — ты рыцарь, готовый доказать свою доблесть на полях сражений, в турнирах и среди мрачных королевских интриг. Игра переносит любимую механику в атмосферу средневековья: мечи, гербы, броня, дуэли, пьянчужки в тавернах и закованные в латы соперники, которые не дадут тебе пощады.


Ты начинаешь свой путь как простой крестьянин, вооружённый ржавым мечом и мечтой о славе. Выполняй квесты, участвуй в турнирах, сражайся с другими рыцарями и прокачивай своего персонажа, чтобы стать настоящей легендой. Игра предлагает массу приключений, множество экипировки, магические элементы, юмор и узнаваемую боевую систему, за которую фанаты полюбили серию. Swords and Sandals Medieval — это идеальное сочетание ностальгии и свежего фэнтези-вдохновения. Пришло время сразиться за титул великого рыцаря!


Информация о модах
  • Когда вы входите в игру, нажмите кнопку «Начать игру», войдите в раздел «Загрузить рыцаря» и продолжите работу с любым из сохраненных профилей.
  • «Режим Максимуса», который продается в игре за реальные деньги, разблокирован.
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 Теги темы: Много денег, Unlocked

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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