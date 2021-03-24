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Star Chef™ : Игра про высокую кухню (Мод, Много денег)

Star Chef™ : Игра про высокую кухню 2.25.65

Много денег
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Версия:
2.25.65
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
99Games
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 465
Скриншоты
Описание

Звездный повар - это популярная кулинарная игра, которая завоевала пять миллионов загрузок в Google Play и приобрела большую популярность среди любителей кулинарии и семейных игр. Основная цель этой игры - создать собственный ресторан и стать известным поваром.


Игра обладает ярким и привлекательным дизайном, с персонажами, выполненными в стиле анимационных героев. Это создает позитивное и радостное настроение для игроков, особенно для детей. В игре представлены разнообразные персонажи, которые добавляют разнообразие и интерес к игровому процессу.


Задачей игроков является управление своим рестораном, готовка разнообразных блюд, обслуживание клиентов и создание приятной атмосферы в своем заведении. Эта игра предоставляет возможность развивать навыки виртуального повара и учиться управлять бизнесом.


Информация о модах

1. Бесконечные деньги

2. Бесконечные монеты

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 Теги темы: Много денег

Скачать Star Chef™ : Игра про высокую кухню (Мод, Много денег) v2.25.65 MOD APK

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Скачать Star Chef™ : Игра про высокую кухню (Мод, Много денег) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Отзывы о Star Chef™ : Игра про высокую кухню (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 3 апреля 2023 18:16
Не знаю у кого как, но у меня игра не грузится
-1
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