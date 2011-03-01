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Homesteads (Мод, Много денег)

Homesteads (Мод, Много денег) 30002019

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Enixan Limited
Версия:
30002019
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 119

Homesteads (Мод, Много денег) - В этой игре вам предлагается стать владельцем города. Вы сможете строить разные строения, фабрики, дома. офисы и многое другое. Вы сможете обменивать урожай полученный на фермах, на разные предметы и возможности. Жители города выбирают мэра пользователя, а он оплачивает их доверие производительностью. В частности, мэр будет руководить строительством полезных зданий, выращиванием сельскохозяйственных культур, сбором ресурсов и торговлей с другими городами и индейскими племенами. Качество мероприятий сделает заброшенный город одним из лучших мест в стране.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Homesteads (Мод, Много денег) 30002019 взлом

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Скачать Homesteads (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Homesteads (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Ольга Полякова
Ольга Полякова 24 апреля 2024 06:51
Мод не работает
0
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lika26
lika26 22 июня 2023 16:04
Много денег кстати нет 🤷🏻‍♂️
0
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Анастасия
Анастасия 25 марта 2023 14:24
Игра не открываясь выкидывает.
+3
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