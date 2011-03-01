Homesteads (Мод, Много денег) 30002019
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Enixan Limited
Версия:
30002019
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9 119
Homesteads (Мод, Много денег) - В этой игре вам предлагается стать владельцем города. Вы сможете строить разные строения, фабрики, дома. офисы и многое другое. Вы сможете обменивать урожай полученный на фермах, на разные предметы и возможности. Жители города выбирают мэра пользователя, а он оплачивает их доверие производительностью. В частности, мэр будет руководить строительством полезных зданий, выращиванием сельскохозяйственных культур, сбором ресурсов и торговлей с другими городами и индейскими племенами. Качество мероприятий сделает заброшенный город одним из лучших мест в стране.
Информация о модах
Много денег
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