Описание

Пользовательский интерфейс LEGO DUPLO® WORLD полностью удобен для детей и прост, подходит как для детей, так и для взрослых. Это означает, что он идеально подходит для начинающих пользователей LEGO DUPLO® World. Действие проекта LEGO DUPLO® WORLD разворачивается в красочном, захватывающем мире, наполненном различными предметами и персонажами из кубиков LEGO, который станет хорошим выбором для детей, которые любят строить, а также для любителей всевозможных игрушек.





Конструкция объекта и тематика предлагают очень приятное и приятное развлечение даже для взрослых любителей игрушек в целом. LEGO DUPLO WORLD - милый, дружелюбный, веселый и разнообразный образовательный проект для самых маленьких игроков. Родители, которые не только хотят увлечь своего ребенка чем-то интересным, но и хотят включить много полезного и важного в будущее развитие. Игрокам предлагается большое количество сцен и локаций, встречающих самых разных животных и персонажей, разнообразные задания, интерактивное окружение, красивая графика и самое лучшее Геймплей и многое другое никого из участников не оставляет равнодушным.