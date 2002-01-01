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LEGO®️ DUPLO®️ WORLD (Мод, Unlocked)

LEGO®️ DUPLO®️ WORLD (Мод, Unlocked) 28.3.0

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Версия:
28.3.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryToys
Категория:
Обучающие / Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 439 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 778
Скриншоты
Описание

Пользовательский интерфейс LEGO DUPLO® WORLD полностью удобен для детей и прост, подходит как для детей, так и для взрослых. Это означает, что он идеально подходит для начинающих пользователей LEGO DUPLO® World. Действие проекта LEGO DUPLO® WORLD разворачивается в красочном, захватывающем мире, наполненном различными предметами и персонажами из кубиков LEGO, который станет хорошим выбором для детей, которые любят строить, а также для любителей всевозможных игрушек.


Конструкция объекта и тематика предлагают очень приятное и приятное развлечение даже для взрослых любителей игрушек в целом. LEGO DUPLO WORLD - милый, дружелюбный, веселый и разнообразный образовательный проект для самых маленьких игроков. Родители, которые не только хотят увлечь своего ребенка чем-то интересным, но и хотят включить много полезного и важного в будущее развитие. Игрокам предлагается большое количество сцен и локаций, встречающих самых разных животных и персонажей, разнообразные задания, интерактивное окружение, красивая графика и самое лучшее Геймплей и многое другое никого из участников не оставляет равнодушным.


Информация о модах

Всё открыто

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 Теги темы: Unlocked, Для детей

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