LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) 2.1.1.01
LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) - Отправляйтесь в новое приключение по этой вселенной, в игра проходя уровни, вы будете смотреть на интересную сюжетную линию, здесь рассказывается новая история. Разгадывайте многочисленные головоломки, стройте самые фантастические строения, каждое ваше действие может принести результат.
Участвуйте в бластерных битвах, давайте отпор Первому Ордену и прячьтесь на рельефе местности.
В игре есть и эпические воздушные бои, летайте на самых разных космолётах.
Разработчики игры внедрили совершенно новую игровую механику, это и делает игру уникальной.
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Зайдите в Google Playstore и найдите эту игру, нажмите «Установить». Отмените установку, как только она достигнет любого процента, затем установите этот мод.
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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