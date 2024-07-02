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LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked)

LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) 2.1.1.01

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Скачать (12 Мб)
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Версия:
2.1.1.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Warner Bros. International Enterprises
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 12 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 414

LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) - Отправляйтесь в новое приключение по этой вселенной, в игра проходя уровни, вы будете смотреть на интересную сюжетную линию, здесь рассказывается новая история. Разгадывайте многочисленные головоломки, стройте самые фантастические строения, каждое ваше действие может принести результат.

Участвуйте в бластерных битвах, давайте отпор Первому Ордену и прячьтесь на рельефе местности.

В игре есть и эпические воздушные бои, летайте на самых разных космолётах.

Разработчики игры внедрили совершенно новую игровую механику, это и делает игру уникальной.


Скриншоты

Информация о модах

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Чтобы обойти ошибку лицензии Playstore:

Зайдите в Google Playstore и найдите эту игру, нажмите «Установить». Отмените установку, как только она достигнет любого процента, затем установите этот мод.

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Скачать LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) 2.1.1.01 взлом

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Скачать LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) 12 Мб Ссылка 2 12 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked)


Комментарии (4)
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Серго
Серго 13 февраля 2024 10:46
Нету джойстика
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Гость EmilioLance673
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