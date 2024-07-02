LEGO Star Wars: TFA (Мод, Unlocked) - Отправляйтесь в новое приключение по этой вселенной, в игра проходя уровни, вы будете смотреть на интересную сюжетную линию, здесь рассказывается новая история. Разгадывайте многочисленные головоломки, стройте самые фантастические строения, каждое ваше действие может принести результат.

Участвуйте в бластерных битвах, давайте отпор Первому Ордену и прячьтесь на рельефе местности.

В игре есть и эпические воздушные бои, летайте на самых разных космолётах.

Разработчики игры внедрили совершенно новую игровую механику, это и делает игру уникальной.