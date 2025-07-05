This War of Mine предлагает новый взгляд на экшен-жанр, вводя в игру элементы боевых действий и задачу по поимке особо опасных преступников. В этой игре вы берёте на себя роль единственного сторожа, которому поручено защитить своё сообщество от преступников, представляющих серьёзную угрозу для города. Вам предстоит использовать различное огнестрельное оружие, чтобы выслеживать и устранять врагов, которые каждую ночь наводят ужас на мирных жителей.
Район, в котором разворачиваются события, находится в состоянии постоянной опасности из-за присутствия убийц и крупных наркобанд. Жители живут в страхе, так как преступники не прекращают свои ночные атаки, убивая множество невинных людей. В ответ на этот хаос правовая система решила вмешаться, и теперь на вас возложена уникальная миссия по восстановлению порядка. В This War of Mine каждый ваш шаг имеет значение, и от ваших действий зависит безопасность целого района.
- Приобретено платное дополнение The Little Ones;
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно открыть все локации для добычи ресурсов.
Скачать This War of Mine (Unlocked/мод меню) v1.6.9 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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