Описание

This War of Mine предлагает новый взгляд на экшен-жанр, вводя в игру элементы боевых действий и задачу по поимке особо опасных преступников. В этой игре вы берёте на себя роль единственного сторожа, которому поручено защитить своё сообщество от преступников, представляющих серьёзную угрозу для города. Вам предстоит использовать различное огнестрельное оружие, чтобы выслеживать и устранять врагов, которые каждую ночь наводят ужас на мирных жителей.





Район, в котором разворачиваются события, находится в состоянии постоянной опасности из-за присутствия убийц и крупных наркобанд. Жители живут в страхе, так как преступники не прекращают свои ночные атаки, убивая множество невинных людей. В ответ на этот хаос правовая система решила вмешаться, и теперь на вас возложена уникальная миссия по восстановлению порядка. В This War of Mine каждый ваш шаг имеет значение, и от ваших действий зависит безопасность целого района.



