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This War of Mine (Unlocked/мод меню)

This War of Mine (Unlocked/мод меню) v1.6.9

40
21
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Версия:
1.6.9
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
11 bit studios
Категория:
Симуляторы / Экшен / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:41
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 550 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98 840
Описание

This War of Mine предлагает новый взгляд на экшен-жанр, вводя в игру элементы боевых действий и задачу по поимке особо опасных преступников. В этой игре вы берёте на себя роль единственного сторожа, которому поручено защитить своё сообщество от преступников, представляющих серьёзную угрозу для города. Вам предстоит использовать различное огнестрельное оружие, чтобы выслеживать и устранять врагов, которые каждую ночь наводят ужас на мирных жителей.


Район, в котором разворачиваются события, находится в состоянии постоянной опасности из-за присутствия убийц и крупных наркобанд. Жители живут в страхе, так как преступники не прекращают свои ночные атаки, убивая множество невинных людей. В ответ на этот хаос правовая система решила вмешаться, и теперь на вас возложена уникальная миссия по восстановлению порядка. В This War of Mine каждый ваш шаг имеет значение, и от ваших действий зависит безопасность целого района.



Информация о модах
  • Приобретено платное дополнение The Little Ones;
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню, в котором можно открыть все локации для добычи ресурсов.



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Игра входит в подборки:
Игры выживание на Андроид
Игры выживание на Андроид
Бродилки на андроид
Бродилки на андроид
 Теги темы: Unlocked, Мод меню, Встроенный кэш, Бродилки, Выживание

Скачать This War of Mine (Unlocked/мод меню) v1.6.9 MOD APK

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Скачать This War of Mine (Unlocked/мод меню) 550 Мб Ссылка 2 550 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о This War of Mine (Unlocked/мод меню)


Комментарии (7)
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Гость Андрей
Гость Андрей 16 августа 2024 07:54
Как активировать мод меню?
0
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Goose
Goose 23 июля 2024 12:42
Скачал, установил и только 3 команды персонажей (Катя, Павло, Бруно), (Искра и ее отец), (Марко, Бруно, Павло). Остальные не разблокированы.
0
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Рикардо Николсон
Рикардо Николсон 4 июня 2024 18:21
Сделайте мод на бесконечные ресурсы пожалуйста.
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 июля 2023 09:51
Ден,
Жаль :(
+8
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Ден
Ден 2 июля 2023 07:43
Игра не загружается бесконечный экран загрузки игры потовторяющийся раз за разом
+3
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d(＞ω＜｡)
d(＞ω＜｡) 26 мая 2023 19:46
Егор,
Выкини свое ведро ссаное и всё)
-32
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Егор
Егор 19 февраля 2023 08:54
Нажимая на кнопку выжить Перезапускается((infinix hot 11s
+11
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