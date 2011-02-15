Описание

Bombsquad — это взрывное приключение, где каждый момент может принести неожиданный поворот. От глубоко проработанных уровней до разнообразного арсенала взрывчатки — игра предлагает разнообразные способы разрушения и веселья.





Графика игры выполнена в приятном мультяшном стиле, что добавляет юмора и легкости игровому процессу. А динамичный и живой звуковой ряд делает каждый взрыв еще более насыщенным и удовлетворительным. Одним из самых заметных аспектов Bombsquad является многопользовательский режим, позволяющий друзьям и семье собираться и соревноваться между собой в веселых и хаотичных матчах. Будь то командные битвы или каждый за себя, адреналин и веселье обеспечены.





Кроме того, игра обладает рядом разнообразных режимов, каждый из которых предлагает уникальные задачи и препятствия, делая игровой процесс постоянно обновляемым и интересным.