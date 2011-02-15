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BombSquad (Мод, Unlocked)

BombSquad 1.7.39

Unlocked
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Версия:
1.7.39
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Eric Froemling
Категория:
Аркады / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 808
Скриншоты
Описание

Bombsquad — это взрывное приключение, где каждый момент может принести неожиданный поворот. От глубоко проработанных уровней до разнообразного арсенала взрывчатки — игра предлагает разнообразные способы разрушения и веселья.


Графика игры выполнена в приятном мультяшном стиле, что добавляет юмора и легкости игровому процессу. А динамичный и живой звуковой ряд делает каждый взрыв еще более насыщенным и удовлетворительным. Одним из самых заметных аспектов Bombsquad является многопользовательский режим, позволяющий друзьям и семье собираться и соревноваться между собой в веселых и хаотичных матчах. Будь то командные битвы или каждый за себя, адреналин и веселье обеспечены.


Кроме того, игра обладает рядом разнообразных режимов, каждый из которых предлагает уникальные задачи и препятствия, делая игровой процесс постоянно обновляемым и интересным.


Информация о модах
  • Куплена полная версия.
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать BombSquad (Мод, Unlocked) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

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