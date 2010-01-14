Версия:
1.72
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Skygo
Обновлено:
Сегодня, 15:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 072
Описание
Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) - Война как никогда близка. Вы последний лучник древнейшего племени, вы здесь что-бы заставить своих врагов почувствовать вашу ярость. Выполняйте многочисленные задания, открывайте новые способности, стреляйте ледяными стрелами или огненными.
В каждом сражении вы сможете использовать четыре бонуса: Щит, Телепорт, стрела и Лечение.
Обновляйте своё снаряжение, ваши враги не дремлет и тренируются ежедневно, по этому вам необходимо самое совершенное вооружение и защита.
Информация о модах
1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО
2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ АЛМАЗЫ
3. БЕЗ РЕКЛАМЫ
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