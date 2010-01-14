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Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню)

Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) 1.72

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9
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Версия:
1.72
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Skygo
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 39 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 072
Скриншоты
Описание

Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) - Война как никогда близка. Вы последний лучник древнейшего племени, вы здесь что-бы заставить своих врагов почувствовать вашу ярость. Выполняйте многочисленные задания, открывайте новые способности, стреляйте ледяными стрелами или огненными.


В каждом сражении вы сможете использовать четыре бонуса: Щит, Телепорт, стрела и Лечение.

Обновляйте своё снаряжение, ваши враги не дремлет и тренируются ежедневно, по этому вам необходимо самое совершенное вооружение и защита.


Информация о модах

1. НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЗОЛОТО

2. НЕОГРАНИЧЕННОЕ АЛМАЗЫ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Мод меню, Unlocked, Много денег

Скачать Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) v1.72 MOD APK

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Скачать Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) 39 Мб Ссылка 2 39 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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