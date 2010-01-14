Описание

Stickfight Archer (Много денег/Unlocked/мод меню) - Война как никогда близка. Вы последний лучник древнейшего племени, вы здесь что-бы заставить своих врагов почувствовать вашу ярость. Выполняйте многочисленные задания, открывайте новые способности, стреляйте ледяными стрелами или огненными.





В каждом сражении вы сможете использовать четыре бонуса: Щит, Телепорт, стрела и Лечение.

Обновляйте своё снаряжение, ваши враги не дремлет и тренируются ежедневно, по этому вам необходимо самое совершенное вооружение и защита.