Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 1.21.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
1.21.1
Обновлено:
2-06-2024, 23:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
49
Комментарии:
0
Просмотров:
14 885
Игра Hitmasters - это доступный, но невероятно приятный игровой процесс, который приглашает вас в мир случайных уровней и увлекательных головоломок. В этой игре вы становитесь способными агентами и используете свои умения, чтобы преодолеть различные испытания.
Особенности игры включают в себя потрясающие приключения и захватывающие уровни, где вы будете сражаться с несколькими противниками. Главная задача - использовать свои навыки и способности, чтобы пройти через уровни, решая сложные головоломки и борясь с врагами.
"Hitmasters" предоставляет вам свободу выбора и позволяет наслаждаться игровым процессом так, как вам нравится. Вы можете выбирать самые креативные способы решения задач и наслаждаться каждым моментом игры.
Информация о модах
- Вы можете делать покупки в магазине, даже если у вас мало денег;
- Куплена отключенная реклама;
- Все режимы игры открыты;
- В магазине можно открыть промо-товар, не просматривая рекламу.
Скачать Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 1.21.1 взлом
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
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