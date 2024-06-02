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Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)

Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 1.21.1

49
3
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Playgendary Limited
Версия:
1.21.1
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.playgendary.hitmasters
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
49
Комментарии:
0
Просмотров:
14 885

Игра Hitmasters - это доступный, но невероятно приятный игровой процесс, который приглашает вас в мир случайных уровней и увлекательных головоломок. В этой игре вы становитесь способными агентами и используете свои умения, чтобы преодолеть различные испытания.


Особенности игры включают в себя потрясающие приключения и захватывающие уровни, где вы будете сражаться с несколькими противниками. Главная задача - использовать свои навыки и способности, чтобы пройти через уровни, решая сложные головоломки и борясь с врагами.


"Hitmasters" предоставляет вам свободу выбора и позволяет наслаждаться игровым процессом так, как вам нравится. Вы можете выбирать самые креативные способы решения задач и наслаждаться каждым моментом игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • Вы можете делать покупки в магазине, даже если у вас мало денег;
  • Куплена отключенная реклама;
  • Все режимы игры открыты;
  • В магазине можно открыть промо-товар, не просматривая рекламу.
 Теги темы: Бесплатные покупки, Unlocked

Скачать Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 1.21.1 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Hitmasters (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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