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Easy Game - тест на логику и сложные головоломки (Много подсказок/без рекламы)

Easy Game - тест на логику и сложные головоломки (Много подсказок/без рекламы) 2.36.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Easybrain
Версия:
2.36.0
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 46 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 458

Easy Game - тест на логику и сложные головоломки - Если вы любите головоломки и увлекательные игры, то эта простая игра - тест для мозга, идеальный вариант для вас. Она представляет собой один из видов стилизованных головоломок, доступных в Google Play Store. Эта игра обладает простым и увлекательным геймплеем, который будет увлекать вас на протяжении многих часов.


Важное преимущество этой игры - возможность играть в нее в автономном режиме. Вы можете отключить Wi-Fi или Интернет и наслаждаться игрой в одиночку. Также эта игра подходит для всех возрастных групп, и у нее есть возможность настроить уровень сложности в зависимости от вашего желания.


Головоломки - отличный способ тренировки вашего ума и развития логического мышления. Они помогают вам улучшить свои когнитивные навыки и развить стратегическое мышление. При этом игра приносит удовольствие и развлекает, так как она вызывает интерес и стимулирует вас находить решения для различных задач. Так что, если вы ищете игру, которая сможет заинтриговать вас и проверить ваши способности в решении головоломок, несомненно, эта игра будет вам по душе. Погрузитесь в увлекательный мир головоломок и наслаждайтесь игрой в эту захватывающую игру, которая оставит вас хотящими больше и больше.


Скриншоты

Информация о модах

Подсказки не тратятся;

Отключен показ рекламы.

 Теги темы: Логические, Без рекламы

Скачать Easy Game - тест на логику и сложные головоломки (Много подсказок/без рекламы) 2.36.0 взлом

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Скачать Easy Game - тест на логику и сложные головоломки (Много подсказок/без рекламы) 46 Мб Ссылка 2 46 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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