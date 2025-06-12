Описание

Deltarune — это ролевая игра с пиксельной графикой, живыми персонажами и боевой системой, где стратегия и реакция работают вместе. Ты играешь за Криса — обычного подростка, попавшего в совсем не обычную историю. Вместе с суровой Сьюзи и мягким Ралсеем ты проходишь через тьму, чтобы запечатать Фонтан и не дать двум мирам столкнуться.





Бой — гибридный: пошаговые решения сочетаются с уклонением от атак в реальном времени, а каждый враг может быть не просто побеждён, а понят и пощажён. От твоих действий зависит, как тебя будут воспринимать спутники и мир вокруг. История разворачивается по-своему, с неожиданными моментами, юмором и тревожными вопросами. Подходит тем, кто любит не просто играть, а чувствовать, что за каждым выбором — что-то большее.