DELTARUNE 2.0.0
Два мира на грани, один шанс их спасти — и выбор, как именно это сделать, за тобой
Deltarune — это ролевая игра с пиксельной графикой, живыми персонажами и боевой системой, где стратегия и реакция работают вместе. Ты играешь за Криса — обычного подростка, попавшего в совсем не обычную историю. Вместе с суровой Сьюзи и мягким Ралсеем ты проходишь через тьму, чтобы запечатать Фонтан и не дать двум мирам столкнуться.
Бой — гибридный: пошаговые решения сочетаются с уклонением от атак в реальном времени, а каждый враг может быть не просто побеждён, а понят и пощажён. От твоих действий зависит, как тебя будут воспринимать спутники и мир вокруг. История разворачивается по-своему, с неожиданными моментами, юмором и тревожными вопросами. Подходит тем, кто любит не просто играть, а чувствовать, что за каждым выбором — что-то большее.
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.