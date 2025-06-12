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DELTARUNE

DELTARUNE 2.0.0

Два мира на грани, один шанс их спасти — и выбор, как именно это сделать, за тобой
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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
NEON-GAMES
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 17:11
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 489 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Deltarune — это ролевая игра с пиксельной графикой, живыми персонажами и боевой системой, где стратегия и реакция работают вместе. Ты играешь за Криса — обычного подростка, попавшего в совсем не обычную историю. Вместе с суровой Сьюзи и мягким Ралсеем ты проходишь через тьму, чтобы запечатать Фонтан и не дать двум мирам столкнуться.


Бой — гибридный: пошаговые решения сочетаются с уклонением от атак в реальном времени, а каждый враг может быть не просто побеждён, а понят и пощажён. От твоих действий зависит, как тебя будут воспринимать спутники и мир вокруг. История разворачивается по-своему, с неожиданными моментами, юмором и тревожными вопросами. Подходит тем, кто любит не просто играть, а чувствовать, что за каждым выбором — что-то большее.


Информация о модах

Разблокирован полностью

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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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